搶人才｜科大校長葉玉如稱將全球招聘　目標請30副教授級以上教員

八大首位女校長、科大新校長葉玉如今日（7日）首次與傳媒聚會，指科大會把握創科黃金機遇，增加創科實力並推動科研成果轉化，亦會在全球招聘優秀人才。科大上學年教職員流失率達10%，葉玉如認為，人才離職屬自然，校方統計過去5年教職員人數有微升而非下跌，同時會推出30周年策略招聘計劃，目標在全球招聘30名副教授或以上一流人才，葉玉如有信心可完成目標並擴大招聘計劃。



葉玉如今日率科大多名副校長及領導團隊與傳媒見面。她表示，將繼續全力推動創科產業，尤其擔任上游科研及中游開發的橋樑，亦已定下三大未來方向，包括未來生活、未來工作及未來下一代，配合政府創科規劃及政策作出貢獻。

上學年教職員離職率達10% 葉玉如：屬自然現象

對於科大上學年教職員離職率飆升一倍至10%，葉玉如稱職員離職屬自然現象，無統計離職原因，包括有被挖角、有移民亦有退休，而過去5年科大教職員人數有微升，並非下跌。科大會推行30周年策略招聘計劃，在全球招聘30名副教授或以上一流人才，並簡化招聘程序，葉玉如指有信心可達標，也相信將來會擴大計劃，不只聘30人。

全面通關後將與科大（廣州）有更緊密聯繫

她又說，香港科技大學（廣州）已於去年9月1日開校，隨兩地通關，會有緊密聯繫，亦會更多資源學習。她稱廣州校屬獨立法人，目前已有180名教授加入，亦有500多名碩士博士生在讀中，強調兩校學位上不重疊，香港科大以學科為主，廣州分校則以跨學科為主，暑假時兩校學生可更互通交流。

科大校友初創公司研雞尾酒調酒機 40秒調出特色雞尾酒

科大今日特別介紹兩間科大校友初創公司，其中「XOXO Beverages」研發出的雞尾酒調酒機，設多款雞尾酒選擇，可40秒調出一杯特色雞尾酒，省卻人手調酒時間。創辦人Peter及Ricky2018年在科大機械工程系畢業，二人不約而同在畢業後學調酒，感人手工序繁複，逐研發調酒機。Peter指，現已與1間酒吧合作，冀短時間內推廣至10間酒吧。

另一公司「Meat the Next」為一間植物基食品公司，負責人張保坤稱，產品利用專利大豆及擠壓技術，制成類似肉類的植物肉，透過廚師烹調，可制成純植物基午餐肉，亦已推出以虎堅果作為牛奶應用制成的雪糕。他指，無肉無奶的飲食更為營養健康，亦可減碳排放。