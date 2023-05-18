港大擬安排本地與非本地生合宿　學生代表稱初步調查結果97%反對

香港大學宿舍委員會周一（15日）向舍監發通告，稱為促進宿生間的共融及文化交流，下學年起舍堂辦公室將為新宿生分配室友，盡量配對本地及非本地生。港大校委會本科生代表戚由康今日（18日）在商台節目稱，有出席香港大學宿舍委員會早前會議的學生代表沒印象曾通過相關政策，校方昨日（17日）最新回覆亦未有清楚交代政策是否強制執行，只稱是「方向」，稍後將約見校方商討。



戚由康指，周二（16日）開始進行的問卷調查，至今約收到800個回覆，有2成屬非本地生，初步結果有97%人反對相關措施：「志同道合自自然然會一齊玩，住埋同一間房係最有私隱嘅的空間......本地與非本地生嘅生活習慣未必相同，非本地生都未必想（與本地生合宿）。」



香港大學宿舍委員會昨日（15日）發出通告，指為促進宿生間的共融及文化交流下學年將會為新入宿宿生分配室友，並會盡量配對本地及非本地生。（廖雁雄攝/資料圖片）

根據港大宿舍委員會通告，為促進室友之間的融合和文化交流，宿舍委員會於今年 4 月 19 日的會議上，確認通過一項新政策，2023/24學年起，舍堂辦公室將為入住二人及三人房的新宿生分配室友，盡量配對本地及非本地生同住。

戚由康今日指，雖然宿舍政策以往不是全經表決決定，但若有關措施經宿舍委員會表決，在程序上會較恰當，而4月曾出席宿舍委員會會議的學生代表沒印象曾通過本地與非本地生合宿政策，對於是否強制執行，目前仍未清晰，校方昨日回覆稱，分配及配對住宿的權力由舍監負責：「唔掌握係咪強制政策，（校方）個答覆話係方向性。」

戚由康認為，本地生與非本地生生活習慣未必相同，安排合宿不是理想做法：「志同道合自自然然會一齊玩，住埋同一間房係最有私隱嘅的空間.....非本地生都未必想咁（與本地生合宿）。」戚透露，周二開始進行的問卷調查，至今約收到800個回覆，有2成屬非本地生，初步結果有97%人反對相關措施。