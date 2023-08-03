ChatGPT｜嶺大解禁買入平台供師生培訓　論文引用須列明

繼港大今日宣布解禁使用生成式人工智能（GenAI）後，嶺大亦跟隨步伐。嶺大候任校長及署理校長秦泗釗表示，校方已購入ChatGPT 3.5 版本的許可證，為師生提供使用培訓，並探索評估學生作業和支援學習的新方法。他續指，商學院於下學期的通識教育課程中，會開設有關人工智慧生成內容（AIGC）的課程，其他院系亦會陸續向這個方向發展。



嶺大指已購入ChatGPT 3.5 版本的許可證，並會為師生提供使用培訓。（資料圖片）

商學院下學期率先設AI課程

根據嶺大校網公告，秦泗釗表示，生成式人工智能的應用正高速增長，「Open AI」開發的ChatGPT 在去年11月發佈後，僅僅數個月就有過億用戶註冊，最初因為這些新工具會方便抄襲，意味學生不會再自己寫論文，令高等院校界界持強烈保留意見，現時則以幾乎同樣的速度決定接受它。

他形容，「無法完全避免ChatGPT」，嶺大決定接受ChatGPT，校方已為全校購買ChatGPT 3.5 版本的許可證，將對教學人員和學生提供相應培訓，並探索評估學生作業和支援學習的新方法。他指，其中一個挑戰是重新設計考試和測試的工具，以評估學生真正的進步。

另外，秦泗釗指，商學院在下學期的通識教育課程中開設有關人工智慧生成內容（AIGC）的課程，期望師生瞭解實際運作情況，磨練自己的相關技能。而其他院系也會陸續朝這個方向發展。

秦泗釗指，嶺大未來會開設數據科學院，以配合社會未來發展。（嶺大提供）

學生須列明引用ChatGPT內容

秦泗釗提到應用ChatGPT要有清晰的指示，教授須決定並明確規定何時可以和不可以在寫作功課上使用ChatGPT。此外，校方會加入一項新的要求，學生需要提交一份「提示」清單，交代課業和論文中的哪些內容是源自ChatGPT。校方會要求學生總結自己的思考和結論，確保學習過程是清晰和連貫。

另外，校方會為教學人員安排一系列的內部研討會和工作坊，讓他們知悉基本的原則和接受適當的培訓，方便有需要時重新設計課程。

秦泗釗指，期望嶺大所有課程可以融入數據素養的不同層面知識，讓學生能夠更有洞察力，去解讀資訊和相關模型。他又指，嶺大未來將會成立新的數據科學院，投入資源購入AIGC 許可證，以配合本地經濟轉向科技企業，以及與大灣區城市的更緊密融合的發展方向。