疫情下5名IVE畢業生創業　IT公司助客戶數碼化　3年賺近百萬元

疫情期間，五名香港專業教育學院遊戲及動畫高級文憑畢業生各自掏出約5,000元，集資2萬多元，成立資訊科技方案初創公司，為客戶度身訂造方案協助數碼化，提升運作效率，經歷過疫情高峰的艱難時期，三年間公司營業額已近百萬，客戶遍布各行各業，包括社企、服裝零售、社區活動網站等，默默為推動香港的智能化發展作出貢獻。



五人在IVE學到圖像設計、互動遊戲開發、數碼視覺特效等技能。他們亦曾多次參與大型電腦遊戲設計比賽，如在「Global Game Jam」香港站奪得「環球視野大獎」、「最佳手機遊戲大獎」及「最佳遊戲互動大獎」等獎項。（香港專業教育學院提供相片）

五名老闆阮文傑、江昀達、陳頌義、楊港希及林振方2019年從香港專業教育學院畢業，創業契機源於一個遊戲比賽，當中阮文傑憶述五人讀書時「已合作開發結合VR及AR技術的親子遊戲《The Pig City》，曾在國際遊戲設計比賽中，與全球超過一百隊隊伍比併，最終入圍最後十強。為改善遊戲，我們試過在市集擺攤位供市民試玩，反應不俗，收到不少有用的意見去改善遊戲，還賺得數百元收入！這個『第一桶金』讓我們萌生創業的念頭。」

五人讀書時已合作開發結合VR及AR技術的親子遊戲《The Pig City》。為改善遊戲，他們曾在市集擺攤位供市民試玩，賺的「第一桶金」讓他們萌生創業的念頭。（香港專業教育學院提供相片）

五人在香港專業教育學院學習圖像設計、互動遊戲開發、數碼視覺特效等技能，在校內參與不同的專題研習及業界合作項目，讓他們有機會實踐網頁設計的技術，為日後的創業路打好基礎，他們亦曾多次參與大型電腦遊戲設計比賽，如在「Global Game Jam」香港站奪得「環球視野大獎」、「最佳手機遊戲大獎」及「最佳遊戲互動大獎」等獎項。

畢業一年後，他們一起創立資訊科技方案初創公司「Whiss Tech」，專門為客戶提供網站設計、遊戲設計及開發、網上商店、人工智能、手機應用程式開發，以及擴增實境（Augmented Reality）和虛擬實境（Virtual Reality）系統開發的業務。

香港專業教育學院遊戲及動畫高級文憑畢業生江昀達、陳頌義、林振方、阮文傑及楊港希（左起），在疫情期間成立資訊科技方案初創公司，協助商業客戶數碼化，提升運作效率。（香港專業教育學院提供相片）

創業適逢疫情添變數

創業適逢疫情充滿變數，負責網頁設計的阮文傑指，成立公司初期，最大的挑戰是要掌握客戶的實際需求，不少客戶的要求既多且廣，希望讓公司業務數碼化之餘，亦對網站和手機應用程式界面設計甚有要求，控制成本亦是創業新鮮人最「頭痛」的一課，阮文傑笑言「創業初期我們試過在網上落廣告，希望提高公司知名度，豈料一個星期便動輒花上數千元，差點令公司入不敷支。」他們一邊「交學費」，一邊儲經驗，可算是創業初期最真實寫照。

阮文傑笑言當初創業要克服不少困難，「創業初期面對資金不足、缺少客源，再加上疫情，有過一段艱難的時期，其間我們修讀各類短期課程，增進自己的新技術及知識；為了開拓客源，我們又試過向同學和好友推銷公司服務，為了應對知名度不足的問題，我們曾在不同社交平台落廣告。經歷不同波折，才使公司業務慢慢上軌道。」

公司剛好營運三年，相比第一年，今年的營業額幾乎是首年的三倍。江昀達直言成績是眾人意料之外，現時公司營運漸上軌道，五人亦各司其職，江昀達與客人洽商，了解客戶所需的技術支援，再分析他們的商業模式，繼而由各成員設計解決方案，為客戶解決問題，

他們又曾為時裝店建立網店，結合數據庫管理及使用者介面設計，讓網店以圖文並茂方式展示商品。江昀達指出，其開發的網店平台設一站式界面管理顧客資料及購買紀錄，確保數據安全，而且結合AI及雲端技術，新增AI聊天機器人（AI Chatbot）功能，解決客戶需要。」客戶之一的時裝店負責人阿Bread大讚平台令生意額上升，「當初建立網店的原因僅希望減輕客戶服務工作，想不到他們提出以AI Chatbot的IT方案，機器人可實時回答客人訂單詢問、換貨退貨安排等不同查詢，配合我們同事的跟進，不少客人讚揚我們的服務變得更貼心，提升我們的工作效率外，營業額上升了近兩成！」

期望未來多元發展

五人將來繼續走上創業路，江昀達表示「五位成員未來希望可以多元發展，除了網頁設計以外，更涉獵提供不同資訊科技方案，例如網站前台後台疑難排解、伺服器更新及維護、及手機遊戲的設計及開發等，希望公司繼續擴展。」