東華學院收生升逾14%　校長陳慧慈勉勵確保AI應用符合道德價值觀

東華學院昨日（4日）舉行開學典禮，提到今年收到約8,700份直接入學申請及近18,000份經「大學聯合招生辦法」的申請，而全日制課程新生人數較去年升逾14%，學院指反映開辦的課程能滿足社會需求，教學質素備受肯定。



校長陳慧慈致辭時提到，隨著人工智能（AI）正重塑日常生活，學生必須培養同理心、憐憫心和道德判斷，對這些人類獨有的特質抱有信心，並確保AI的應用符合人類的道德價值觀



東華學院昨日舉行開學典禮，歡迎1,118位新生入讀護理學院、醫療及健康科學學院等開辦的17個學位、副學位及文憑課程。學院今年收生情況理想，共收到約8,700份直接入學申請及近18,000份經「大學聯合招生辦法」的申請。截至8月31日，全日制課程新生人數較去年升逾14%，學院指反映學院開辦的課程能滿足社會需求，教學質素備受肯定。

校董會主席韋浩文親臨主禮致辭時提到，去年東華學院有超過九成畢業生投身醫護界，秉承東華三院「救急扶危」的使命，協助紓緩醫護人手不足，深感自豪。他亦鼓勵新生透過參與海外交流團培養國際視野，親身感受不同的文化，從多元的經驗中獲得新的領悟。

校長陳慧慈以「T（Talents）-W（Wisdom）-C（Commitment）」理念勉勵新生，特別是隨着人工智能（AI）正重塑日常生活，學生必須培養同理心、憐憫心和道德判斷，對這些人類獨有的特質抱有信心，並確保AI的應用符合人類的道德價值觀，另外亦希望同學謹記「勿以善小而不為」，累積微小的力量為世界帶來改變。