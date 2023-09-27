THE世界大學排名改評分指標　港5大學打入百大　4間排名下跌

英國《泰晤士高等教育》（Times Higher Education，THE）公布最新的世界大學排名，今次加入五個新的計算指標，包括研究實力、卓越度、影響力、項目專利及出國留學機會。新的計算方式下，本港有5間大學打入全球百大，不過4間名次均下跌，只有城大躍升17位，排名第82位。香港大學全球排名第35位，為各院校之首，但比去年跌4位。而整體表現方面，英國牛津大學連續第8年位居榜首。



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是次排名涵蓋全球1,900多間院校，本地有5間大學排全球首100位內，不過，4間大學名次均下跌，中文大學及理工大學均跌幅最多，按年跌8位，分別排第53和87位。城大則反升17位，排第82位。港大排第35位，為眾院校之冠，名次按年跌4位。

THE今年更加入五個新指標，包括研究實力、卓越度和影響力，分別各佔5%；項目專利佔2%。另一項為出國留學指標，THE稱考慮疫情有礙出入境，該項暫未有佔分。此外，THE又稍為部分指標的比重，例如博士與學士生佔比、持博士學位的學術人員佔比等。

THE分析，香港院校的研究質量位列全球較佳位置，以100分位滿分，平均分有91.6分。在三項新指標中，包括研究強項、卓越度和影響力的分數排名，為全球數一數二。

(THE文件截圖)

港大稱，一直致力為學生提供優質教育，在教學、研究及知識交流等多方面力求卓越，確信透過實踐港大勾劃的願景藍圖，將更進一步提升港大在國際間的聲譽。

中大稱，「研究質素」和「行業」兩個範疇較去年顯著上升，「研究質素」獲得97.6分，「行業」獲得95.9分，成績理想。科大表示，大學排名是評估大學表現的其中一項參考因素，更重要的是大學長期展現的教學和研究水平。科大的教授及學生多年來屢獲殊榮，並與全球頂尖的公共和私營機構有多項合作，顯示了科大教研實力。

城大則表示，在最新的「THE世界大學排名方法3.0」中五項排名支柱的多項指標，均有所進步，包括「產業」、「國際展望」和「硏究質量」均有所進步，前兩項分別位列全球第一和第二。

整體表現方面，英國牛津大學連續第8年位居榜首，美國史丹福大學升1位排第2名，美國麻省理工學院則升2位排第3名。

至於亞洲區方面，內地清華大學全球排第12位，較去年升4位。其次是升三位、排名第14的北京大學和維持第19名的新加坡國立大學。