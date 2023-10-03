Ocamp風波︱各大學向教育局呈交指引　都大限指定時間處所舉行

大學迎新營早前接連被爆出懷疑性侵及性騷擾事件，教育局今日（3日）向立法會呈交文件簡介本港大學有關大學學生主導活動的管理及其品德教育工作，其中提到各大學迎新活動等學生主導活動的現行政策、指引及實務安排。都會大學規定學生組織只能於指定時間及處所舉辦迎新活動，另外製作T恤需預先交予學生事務處檢視，批准後才可付印。



迎新營常見的DemBeat活動亦受規限，城市大學的指引中就提到在公共場所要體諒他人並避免高呼口號或DemBeat等任何噪音滋擾；中文大學亦指對任何冒犯性及不恰當的迎新活動採取零容忍政策，當中就包括涉及不恰當的肢體接觸、粗言穢語和欺凌行為的DemBeat活動。



教育局呈交文件中提到各教資會資助及自資大學均已向教育局及教資會秘書處提交資料，闡明其在管理及監察尤其是迎新活動等學生主導活動的現行政策、指引及實務安排，為學生活動組織者提供的培訓和為參與者提供的支援，以及提倡品德教育方面的措施。

不少大學計劃從保障參與者方面入手，旨在讓新生更充分掌握活動資訊及權利，進一步完善事故通報機制，以及深化防止性騷擾的學生輔導工作。

都會大學指出學生組織只能於指定時間及處所舉辦迎新活動，以更有效監察迎新活動及減少活動對課堂的影響。（資料圖片）

都大規定迎新營T恤需獲學生事務處批准後才可付印

都會大學指出，學生組織只能於指定時間及處所舉辦迎新活動，以更有效監察迎新活動及減少活動對課堂的影響。另外，不少迎新營都會製作T恤來增加參加者的歸屬感，都大指所有活動T恤的設計及出版的刊物內容需預先交予學生事務處檢視，批准後才可付印，以確保物資內容的適當性。

中大禁止DemBeat活動有粗言穢語和欺凌行為

DemBeat叫口號亦是迎新營的文化之一，以往每年8月市民都不時可在街上見到大學生聯群結隊DemBeat，不少聲音則指對其他人造成滋擾。

城市大學的指引中就提到，在公共場所要體諒他人並避免高呼口號或DemBeat等任何噪音滋擾；中文大學亦指對任何冒犯性及不恰當的迎新活動採取零容忍政策，當中就包括涉及不恰當的肢體接觸、粗言穢語和欺凌行為的DemBeat活動。

6大學列明迎新營禁止飲酒

以往迎新營中有不少活動會涉及酒精類飲品，亦會玩「酒Game」，不過浸會大學、嶺南大學、教育大學、理工大學、科技大學及樹仁大學均列明禁止飲酒。其中理工大學指宿舍迎新營只准該舍堂的宿生參與，一般在宿舍內進行，於晚 上11時前完結，所有宿舍活動均禁止飲酒。 宿舍導師會全程於迎新營現場作監督及指導。