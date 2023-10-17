VTC總幹事：積極籌備高科院升格大學　盼成政府資助應用科技大學

現時本港各行各業正面對人才短缺問題，職業訓練局（VTC）總幹事唐智強接受「01教育」專訪時表示，未來需提升本港職業專才教育地位，吸引更多青年人入行，另外亦要開拓生源，例如在個別行業容許內地和海外生來港升學，畢業後留港就業。



他透露，VTC正積極籌備將高等科技學院（THEi）申請升格為大學，並定位為「應用科技大學」專門提供職業導向學位課程，不會與學術為主的八大競爭，並期望未來大學能獲政府資助，學費與八大一樣，提升職專教育的地位，吸引年輕人入行。



人口下跌人才不足 吸本地生、擴生源增人才供應

唐智強表示，本港人口下跌導致人才供應減少是不爭的事實，「會造成一個嚴重的人手不足，我自己個人好擔心會出現（人才供應）樽頸問題」，對本港短期而言是非常大的挑戰，特別是年輕人有太多選擇，認為除了提升職專教育地位、吸引更多本地青年成為職業專才外，同時亦要引入內地或海外人才來港接受培訓，增加本地人才庫。

他特別指出，扶手電梯及升降機維修、冷氣維修等必須在本地進行的工作人手尤為不足，部份更有法例要求從業員須在本港受訓、實習才能註冊。因此建議政府可試行引入內地以至東南亞地區學生來港進修，例如修讀高級文憑，並透過人口政策配合容許他們畢業後留港工作，增加本港專業人員供應。

VTC總幹事唐智強表示，不少必須在本地進行的專業行業，例如扶手電梯及升降機維修人手不足，除需吸引本地年輕人入行也可考慮引入外地學生來港受訓成為本港專業人才。（資料圖片 / 余俊亮攝）

職業導向學位多屬自資課程 學費問題難培訓人才

另一個有助解決人才荒的方法，唐智強認為是設計清晰的職專課程階梯，讓學生對未來進修前景有清晰明確目標，特別是高級文憑銜接至學位課程。

他提到近年政府推出多項措施推動職專教育，例如推出SSSDP計劃、應用學位先導計劃等，其中應用學位先導計劃讓學生可一條龍式由職專文憑一直完成學位。不過他指出，對本地生而言，許多職業導向的學位課程由自資院校開辦，即使課程獲政府資助，學生所付學費仍比八大的每年約4.2萬元學費多。

專訪職業訓練局總幹事唐智強。（蘇煒然攝）

唐智強指出，現時VTC自資學位課程學費約14萬元，即使課程獲政府資助學生仍須支付7萬元學費，比VTC政府資助高級文憑每年學費約3萬多元多一倍，導致不少學生升學時往往優先考慮八大學位，亦在學生和家長心目中構成分級。

積極籌備高科院升格大學 盼獲政府資助不與八大競爭

為此，唐智強認為本港有需要設立一所「應用科技大學」，專門開辦職業導向的學位課程，現時VTC正積極籌備將高科院申請升格為大學，同時期望大學能獲政府資助，學費與八大相同，全面提升職專教育形象和地位至八大相若，長遠為本地培訓不同專業人才。

VTC總幹事唐智強表示本港有需要設立一所「應用科技大學」，專門開辦職業導向的學位課程，現時VTC正積極籌備將高科院申請升格為大學，同時期望大學能獲政府資助。（資料圖片）

他強調，未來的「應用科技大學」不是要與八大競爭，主要功能亦不會與八大重疊，「我只會做一件事，就是全部都是應用的學科，我不會搞文學、我不會去跟其他八大去爭。雖然八大有部分的課程都是應用科技，但VTC是全部都是。我們覺得如果我們做了這件事，就可以幫到很多的人」。

唐智強補充，此舉若有人口政策配合，亦有助吸引內地和海外學生來港進修，增加本地人才供應並發展香港成教育樞紐。他舉例，以往VTC每年只取錄幾十名內地生，但本學年內地生大增十倍至300多人，主因是高科院本學年獲批開辦以普通話授課的酒店營運管理，以及公共關係及國際項目管理學位課程，反映VTC課程對內地生具吸引力，認為長遠可將同樣做法擴展至其他學科。

香港高等教育科技學院（THEi）柴灣校舍。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

至於升格大學時間表方面，唐智強指現時正積極籌備中，但升格大學須通過學術評審局3個學科範圍評審，目前暫未有明確時間表。