港大醫學院暫任院長劉澤星坐正：衷心感謝大學信任

港大醫學院暫代院長劉澤星今日（28日）獲委任為第41任院長，正式坐正。他表示對此深感榮幸和欣喜，亦衷心感謝大學的信任。他承諾將竭盡所能，與同事和學生共同進步，與校友、合作夥伴及持份者繼續緊密聯繫。



港大醫學院暫任院長劉澤星獲委任為第41任醫學院院長。（港大提供圖片）

醫學院服務超過30載 獲委任為第41任院長

劉澤星在聲明中表示，可藉此機會回饋醫學院和大學，「在醫學院服務超過30載，我對於大學和醫學院一直大力支持銘感於心，能與一群專業務實的同事共勉互勵、並肩前進，給予我莫大滿足感。」

劉續指，這份榮譽背後承載著重大的責任，他承諾將竭盡所能，與同事和學生共同進步，與校友、合作夥伴及持份者繼續緊密聯繫，不但在課程上精益求精、與時並進，致力培育學生成為以人為本的醫療專業人員，更致力推動創新和具影響力的研究，從而確保港大醫學院繼續履行服務社會的使命，以保障市民健康福祉為依歸。

他亦衷心感謝歷屆院長和每一位持份者，在過去136年來對學院發展的貢獻，讓學院在國際間取得非凡成就和肯定，我非常榮幸能夠在他們堅實的基礎上昂首向前發展，並稱：「繼往開來，我將全力以赴，引領港大醫學院在提供卓越教學、吸納優秀教研專才和學生、推動硏究和知識轉移、擴展教研空間，以至全球合作和交流等方面邁進，為醫學領域在未來作出貢獻。」

張翔在2022年直接去信醫學院成員，建議校委會通過任命劉澤星為「暫任院長」。（資料圖片／夏家朗攝）

張翔搶閘任「暫任院長」惹校委會不滿

醫學院原院長梁卓偉2021年請辭醫學院院長後，校長張翔在2022年直接去信醫學院成員，建議校委會通過任命劉澤星為「暫任院長」。其時校委會並未正式通過人事任命，張翔「搶閘公布」的做法，也令校委會覺得不被尊重。