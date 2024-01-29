中大非本地生入學攻略！將增百內地高考生學額　入學處長講解面試

撰文：盧勁揚
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香港的政府資助專上院校非本地學生限額將由2024/25學年起由20%提升至40%，代表海外學生入讀香港各間大學的機會將會提升。「01教育」走訪香港多間大學，為各位有意赴港升學的海外學生搜集升學資訊，包括報名程序、學費、獎學金、住宿安排及學習體驗等。

中文大學（CUHK）於1963年成立，位於新界馬料水，設有8間學院，當中包括醫學院、法律學院、工程學院、理學院及工商管理學院等。中大是香港第二間大學，亦是香港唯一設有書院制的大學，於QS世界大學排名2024排行第47位。中大入學及學生資助處處長王家徹教授於訪問時提到，學校將視乎校內配套，逐年錄取更多海外學生，他又提到中大有參加內地高考統招，申請入學過程對內地高考生而言較為方便。

中文大學於2023/24學年錄取了600多名海外學生，內部構思是在5年內視乎校園配套逐步增加海外學生。圖為中大入學及學生資助處處長王家徹教授。（中文大學提供）

中文大學海外收生概況

王家徹提到，中大於2023/24學年錄取了600多名非本地生，當中有310名內地高考學生，比原訂定的300名稍多，內地生佔非本地生五成多。他指現時中大非本地生人數與40%上限仍有大段距離，內部構思是在5年內視乎校園配套，例如教職員人數及宿舍供應等，逐步增加非本地學生，以維持理想的非本地生比例。

他又透露中大會於2024/25學年增加內地高考學生的錄取名額至400人，亦希望可以維持現有內地學生與其他海外學生的比例，即雙方各佔約半。

中文大學非本地生報名注意事項

中大是香港兩間透過內地高考統招錄取內地高考生的大學之一，有意入讀中大的高考生只需要根據當地招生辦公布的時間表及方法，將中大加入提前錄取批次，分數達到要求即會被錄取。如果學生未有於提前錄取批次獲得取錄，便會進入其他批次，由其他內地高校考慮是否錄取。

王家徹表示，中大的高考統招收生只看實分，不如其他內地院校設有加分機制，方便學生預算。另外，由於中大於統招不另設筆試及面試，學生不需另向中大申請入學，「整個事件都很簡單，高考放榜就會有錄取通知」。

他亦指出內地生經統招入讀中大，會先按「文、理、工、商」的大類錄取，其後再選修專業。由於部份專業設有面試，所以學生不一定能入讀心儀專業。他以醫科為例，如果內地高考生有意入讀醫科，需要先獲理科大類收生取錄，之後再通過醫科面試方會正式成為醫科學生，如果學生對某個專業屬「非入不可」就需要留意。他又提到中大部份課程屬政府有特定人力要求的課程，有特定收生目標，非本地生未必可以入讀。

另外，雖然中大錄取內地以外海外學生的主輪報名已經截止（截止日期為1月4日），不過王教授指學校仍會考慮截止日期後的報名申請，不過學生愈早報名就愈大機會獲得取錄，鼓勵同學盡早報名。

除了內地高考統招收生外，中文大學於錄取海外學生時都會作全方位評審，考慮因素包括學術、音樂、體育、藝術及公益參與的表現。（資料圖片）

中文大學面試貼士

王教授說，除了內地高考統招收生外，學校錄取海外學生時都會作全方位評審，考慮因素包括學術、音樂、體育、藝術及公益參與的表現。他又提到入讀中大的海外學生如非經統招取錄基本上都需要面試，而中大亦會安排人手到海外地區面試，例如在去年11月就曾到印尼，今年1月就曾到馬來西亞。中大入學面試由各個課程安排，並由教授主持，網上面試主要以個人形式進行，實體面試則主要以小組形式進行。

他建議學生於面試時需要展示到自己對人生的長遠規劃，而且說得出入讀相關科目如何幫助自己實踐目標，以至是展示到自己追尋夢想的動力。

中文大學學費及獎學金

中大的學術獎學金無需另外申請，校方會根據成績給予學生，最為突出的學生除了可以獲得學費全免之外，亦會有生活費津貼。王教授提到，合資格學生可以申請香港特區政府的一帶一路獎學金，而通過中大申請該獎學金的成功率高達八成。

王教授又透露，現時中大的海外學生學費為每年14.5萬港元，但因應成本上漲，正計劃於2025/26學年上調至約17萬港元。他說該收費不會影響於2024/25學年入學的學生，希望之後入學的學生及家長可以體諒，學校亦會提供不少學費減免。

中大的學術獎學金無需另外申請，校方會根據成績給予學生，最為突出的學生除了可以獲得學費全免之外，亦會有生活費津貼。（資料圖片）

中文大學住宿安排

海外學生入讀中文大學後，將視乎其加入的書院獲得3年或4年的校內住宿。王教授指出，中大為海外學生提供至少3年校內住宿，是現時本港多間大學之中最長，學生於第四學年亦可以憑計分制度獲得宿位，計分元素主要為書院活動參與。中大海外學生如果能夠提交家庭經濟證明，即有機會獲得資助，以減輕校外住宿租金及生活費的負擔。

中文大學升學體驗

王教授表示，香港是中西文化的大熔爐，到中大升學的海外學生，不論任何國籍都會大開眼界，相信學生們都會好好珍惜。他又提到，不少學生到中大升學，都是看中畢業後在香港發展事業的機會，計劃留港工作，而中大亦已經與政府加強合作，以留住人才的方式搶人才。即使學生有意回國發展，亦會考慮先在港工作數年，以提高競爭力。

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