恒大與澳洲大學研防青年墮網騙　年中成立跨學科學院

香港恒生大學今日（19日）舉辦新春傳媒茶聚，分享大學的最新發展。恒大校長何順文稱，大學與澳洲格里菲斯大學合作「預防網上詐騙」的研究與公眾教育計劃，防止年青人如大學生墮入網騙。恒大亦加強外地宣傳招生，早前透露推出東盟學生入學獎學金，何順文表示，大學正與東盟國家駐港總領事聯繫，協助拓展東盟生源及推廣入學獎學金，目前有11個東盟國家對計劃有興趣。另外，大學亦計劃今年中成立新的跨學科學院。



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恒生大學校長何順文分享，大學積極建立策略夥伴關係，促進教研和知識交流，年初獲邀加入了「亞洲博雅大學聯盟」，與亞洲其他博雅學府如嶺南大學、內地昆山杜克大學、台灣東海大學、日本國際基督教大學、南韓梨花女子大學等，攜手提升區內跨學科教學及研究質素，大學亦會主辦2024年度的亞洲博雅大學聯盟校長論壇。

他續指，恒大述與海外大學合作研究與公眾教育計劃，包括與澳洲格里菲斯大學進行「預防網上詐騙」教研項目及亞洲可持續發展研究，防止年輕人如大學生墮入網騙。

恒大推出東盟學生入學獎學金，四年學費和宿舍費用均全免。他指，與東盟國家駐港總領事聯繫，協助拓展東盟生源，例如協助推廣、遴選學生以及聯繫當地企業捐獻支持，吸引更多優秀東盟學生到恒生大學升學。他稱，目前有十一個東盟國家對計劃表示有興趣。

何順文又透露，校內新綠色教學大樓「創意人文館」將於3月20日舉行開幕禮，新大樓總樓面面積約 3,000平方米，樓高五層，將成為人文社會科學學院的教學基地。

大樓的教學設施包括展覽廊、演講廳、數碼創新製作實驗室、多媒體編輯實驗室等。大樓已獲香港綠色建築議會「綠建環評」頒發暫准鉑金級認證。

租用西九M+大樓 作研究生教學、舉辦文化活動

大學亦會租用西九 M+大樓的一層（約830平方米）作為恒生大學市區文化中心，主要用作授課式研究生及行政人員培訓課程，以及舉辦公眾和業界參與的教育與文化活動，預計今年9月啟用。另外，大學亦準備於今年中成立新的跨學科學院，籌劃推出跨學科學位課程。