珠海學院校長陳致獲准離任　4月跳糟珠海任北京師範浸大聯合學院

香港珠海學院今日（29日）宣布，月初收到現任校長陳致請辭，校董會已批准其於4月前卸任。陳致向網媒確認，他將在4月1日接任位於珠海的北京師範大學 - 香港浸會大學聯合國際學院第三任校長，浸大校長衛炳江於今午亦發內部公告證實陳致接任一事。



香港珠海學院校長陳致。（香港珠海學院提供）

珠海學院發公告表示，感謝陳致在過去一年多來服務及領導學院，稱其在任期間，「學院招生工作多維創新、課程建設多有建樹」，而學生人數亦有顯著增長、「交流合作亮點紛呈」。並祝福陳致回到曾服務4年、「頗具感情」的北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院，接任第三任校長。學院又提到，會按《專上學院條例》推動新校長遴選事宜。

媒體《灼見名家》今日訪問陳致時表示，將於4月1日接任北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院第三任校長一職，稍後會再詳談大計。

浸大校長衛炳江：陳致具多年管理經驗 浸大社群毫不陌生

浸大校長衛炳江則在內部公告稱，陳致是浸大文學院中文講座教授及饒宗頤國學院院長，也於大學任職20多年，包括饒宗頤國學院院長、署理文學院院長以至孫少文伉儷人文中國研究所所長等，累積了豐富的高等教育管理經驗，浸大社群亦對他不陌生。

公告續指，陳致曾借調至北師港浸大擔任副校長（學術），並在2020年獲擢升為常務副校長，主要工作包括促進院校學術發展、人才招募、國際協作、招生和學生實習，以及校園發展。而陳致出任香港珠海學院校長期間，則是向浸大申請無薪休假。