浸大推MotionGPT如港版Sora　輸入文字生成動作畫面　助溝通減NG

隨AI發展機遇，浸會大學成立5間藝術科技初創企業，自主研發多項藝術科技相關技術，包括「MotionGPT」及「BUVATA」兩大研究項目，主要應用於電影業畀。當中MotionGPT於現時正在灣仔會展舉行的「香港國際影視展」亮相，該技術容許用家透過輸入簡單的文字指令，以生成個人化動作畫面，堪稱「港版Sora」，亦有望促進導演與演員之間的溝通，從而提升電影拍攝效率。



「港版Sora」MotionGPT於正在灣仔會展舉行的「香港國際影視展」亮相。

輸入文字生成動作畫面 促進溝通減NG

MotionGPT將語言與動作結合，透過AI動作生成技術，將簡單文字指令轉換成個人化動作畫面。而BUVATA是由AI驅動的虛擬化身模型，結合MotionGPT，能讓用家透過簡單文字，輕鬆製作影片。

研發者浸大計算機科學系助理教授陳杰博士希望，技術能讓電影工作者有更多的可選方案。無論是讓演員輸入簡單指令，方便快捷地向導演示範動作，或是透過技術向演員示範其目標動作，從而減低NG時間，提升拍攝效率。

左起為浸大計算機科學系助理教授陳杰博士、浸大暫任首席創新總監劉樂庭教授、浸大電影學院副總監陳學人、浸大電影學院應用教授布嘉駿。

科技提升觀看電影感受 學生隔空與明星做對手戲

浸大暫任首席創新總監劉樂庭教授期望，電影製作及其他領域可以運用更多科技，令大眾有沉浸式感受及更佳的娛樂觀感，讓電影發展進入下一個層次，說好電影故事。另外，浸大結合藝術及科技研發「下一代的電影院系統」，打造未來影院系統，希望看電影也能創新。

浸大電影學院副總監陳學人認為，AI的出現有望加強及提升香港電影業一向較弱的後期製作。另外，他表示浸大早於3年前已洞悉AI在電影上的應用，利用科技抽出經典電影場口，讓學生隔空與明星做「對手戲」，加強學生對電影對白的認識。