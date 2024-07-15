三中全會前瞻｜分析料中國延續三大改革方向　專家籲吼實兩類股份

中共三中全會今日至周四（15日至18日）於北京舉行，《香港01》綜合市場分析，一般對三中全會的期望不高，會維持觀望態度，但長遠而言，「中特估」及「科特估」仍是投資者長線投資的選擇之一。



所謂三中全會，是中國共產黨中央委員會全體會議，會就中國未來5至10年的長遠政策及人事安排作出決定，對投資者有重要啟示，例如國家主席習近平於2013年召開推出放寬一孩政策、改革戶籍制度等，育兒類消費、教育等成為當時投資主題。

三中全會推動三大改革

不過市場一般估計，今次會議主題為「研究進一步全面深入改革、推進中國式現代化問題」，未必提及短期刺激措施，但會提出三大改革，包括一、國企持續改革；二、或推進財稅改革，其中包括可能擴大高端消費徵稅範圍，並將徵收的消費稅逐步下劃給地方，以提高地方政府的財政收入，以及三、新質生產力亦將會是重點之一。（圖一）

莫偉民估計三中全會內，不會有重大政策出台，會延續深化改革的大方向，措施涉及國務院早前發布新「國九條」、新質生產力及內房政策等。（受訪者提供）

新質生產力成重心 惟憂「科特估」波幅大

富邦基金董事總監及首席投資總監莫偉民接受《香港01》訪問時估計三中全會內，不會有重大政策出台，會延續深化改革的大方向，措施涉及國務院早前發布新「國九條」、新質生產力及內房政策等。

其中，新質生產力屬內地的工業轉型升級改革，聚焦「優勢製造、中國自造和先進智造」等概念，部分市場人士稱相關股份為「科特估」，當中包括新能源車和通信等、高端裝備和新材料等，及AI和生物技術等。莫偉民相信，新質生產力會繼續成為國策，但提甦投資者，這類股份的股價將大幅波動，主要因為行業需要時間發展，「國家有政策出， 股價會升，但要時間發展，而且Ａ股同港股市場參與者唔同，大家對呢類股份嘅睇法都唔同，唔排除科特估嘅Ａ股表現，會好過港股。」

中泰國際策略分析師顏招駿接受《香港01》訪問時亦提到，國家安全及科技創新是會議中一個重要議題。他指，在中央經濟工作會議就已經明確發揮新質生產力在傳統產業轉型升級和新興產業和未來產業中的作用，又提到，雖然「新質生產力」得到國家支持，不過當中新能源汽車、光伏太陽能板及晶片等利業，或受外國關稅及制裁等影響，股價未必可以受惠，惟當中較為看好中芯國際（0981）及ASM太平洋（0522）。

分析：繼續看好「中特估」

受惠新「國九條」當中提到，要推動企業提高股利率、國企改革，及早前傳出內地或減股息稅，「中特估」如三桶油及電訊股已累積不少升幅。莫偉民認為，投資者擔心內地經濟放緩，認為只有大型優質國企股才可以持續盈利及派高股息，因此集中投資個別的股份類別。

他估計，新「國九條」下中特估會繼續成為熱捧對像，惟散戶可更多留意內銀、特別是四大國有銀行，即中國銀行 （3988）、工商銀行（1398）、農業銀行（1288）及建設銀行（0939），主要因為過去股價升幅較慢，令股息率仍達7至8厘水平。

顏招駿則提醒，受累外圍息口高企，一旦派息率跌至僅5至6厘的話已經難以吸引投資者的目光，加上易受經濟周期影響，部分公用、電力及公路股的企業盈利或有回吐；另外，內地消費物價指數走勢疲弱，企業或需要主動減價去應對，體育用品及零售類企業盈利或受損。

不過，他亦認同三中全會將延續國企「做大做強」、提升企業效率及分紅的策略，直言「國家隊」投資認購「港股通央企紅利ETF」已經是充份的證明，相信會繼續成為市場的投資主題，特別是派息率較高的石油、電訊及內銀類股份。另外，下半年內地將加快地方專項債的發行，預料基建、工程類股份可受惠。

全面開徵消費稅機會微 內房問題影響更大

另一方面，市場估計消費稅改革將為會議重點，當中包括擴大奢侈品、私人飛機等高價商品的徵稅範圍，並調整中央與地方的收入分配比例，以緩解財政壓力等。有券商估計，地方政府可望因此增加稅收6個百分點。

顏招駿相信，內地全面擴大消費徵稅範圍的機會率好細，反而要留意內房疲弱，所造成的負財富效應， 影響工業生產及消費，失業率或會上升，居民缺乏安全感下提高儲蓄率，一環扣一環下形成惡性循環。

顏招駿認為內地經濟增長受制內部因素，特別是內房等問題，需進一步推出刺激經濟措施，才有望利好大市。（受訪者提供）

「中特估」、「科特估」將成未來投資主題

他相信，目前恒指估值低企，市場憧憬資金或會「追落後」。他重申，內地經濟增長受制內部因素，特別是內房等問題，需進一步推出刺激經濟措施，才有望利好大市，預料下半年恒指將於16800至21000點之間上落。

莫偉民就認為，投資者可考慮將約3分2資金放於高息「中特估」，餘下3分1則投於「科特估」。其他市場方面，他估計，美聯儲今年9月減息一次，明年再減息兩次，惟過去接近零息的低息環境將不會存在，美國經濟雖然放緩，但不會硬著陸，相反英國及歐洲經濟開始反彈，印度亦持續增長，投者可以留意。