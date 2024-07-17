《香港01》8周年｜業界分享 — 紫金文化集團

《香港01》成立8年來，一直以各類型新聞資訊、生活服務，為讀者帶來最快、最新資訊的同時，更以多個線上線下活動，持續促進業界的交流和發展，讓各界都可以時刻掌握社會脈搏。在瞬息萬變的環境下，資訊的傳遞、信息的更新，變得更加重要。早前在6月28日舉行的《香港01》8周年酒會，我們邀請了5位不同業界的嘉賓，分享如何在多變的環境下與《香港01》攜手把握機遇！



紫金文化集團的業務範疇十分廣泛，其中包括：演藝、出版、傳媒以及金融。集團與《香港01》除了有傳媒版塊方面的合作，更於去年的下半年度開始有文化活動方面的合作，引進許多中國內地各類的文化表演以及舞台劇到香港演出，而《香港01》旗下的01空間有幸成為這次合作項目的票務平台。

紫金文化集團副總經理丁偉先生直言，互聯網的本質特性就是開放共享，這一點令集團決定利用網路作為主要的對外宣傳渠道，比如在新聞資訊的傳播和互動。他們在創意產品、活動上的組織策劃以及廣告經營的合作上，都能夠為品牌方帶來無限可能。同時《香港01》作為香港地區最有影響力網絡平台，這優勢驅使紫金文化集團選擇《香港01》成為合作夥伴。

最後丁先生寄望，雙方能夠共同創造機遇，迎接未來挑戰。

《香港01》一直擁有專業策劃團隊，與客戶攜手傳達企業核心價值，共同建構品牌影響力。8年來我們舉辦了多場商界活動以及業界大獎，連繫各行各業，進行業界交流，並表揚於不同界別表現優異的企業。另外，《香港01》亦策劃了一系列企業講座，邀請不同的業界專家和企業代表就着行業走勢及話題進行討論，為企業帶來最新的市場動向。未來，《香港01》將會繼續利用科技和大數據，引領香港互聯網技術的突破，為廣大商戶打造線上線下無縫新體驗。