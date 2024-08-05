美股恐慌跳水　科技巨頭大洗倉　專家派定心丸：今年仲有得破頂

美股風起雲湧，上周日日飄忽上落不定，驚心動魄。科技巨擘依次揭榜，「納指七雄」中足有5間，放榜盤後股價便應聲下挫，納指更跌至逾兩個月低位，失守萬七關，資金惶恐竄逃，引爆市場經濟衰退「美股玩完」的憂慮。



科技股更由升市「功臣」，淪為領跌「罪魁」，計及整個七月，納指為三大指數中唯一下挫，反而代表中小型股的羅素2000指數，單月大升11%，悄然開啟板塊洗牌。iFAST Global Markets副總裁溫鋼城表示，中小型股在美國大選前，料仍有井噴式爆發機會，但後繼或乏力，其力挺科技股一大子板塊，並預計美股年內還將迎來一次「破頂」。



驚險一周科企業績連失利 衰退陰霾惹憂

美股驚險一周跌宕起伏，「納指七雄」除卻英偉達Nvidia（美：NVDA）未放榜外，其餘有5間均在派「成績表」後，盤後交易時段錄得下挫。特斯拉Tesla（美：TSLA）、Google母企Alphabet（美：GOOG）在美國時間7月23日先打頭陣，奈何業績遜預期，累納指收跌3.6%，創2022年底以來最大單日跌幅。微軟Microsoft（美：MSFT）接著在同月30日接力放榜，績後盤後同跌8%。

蘋果Apple（美：AAPL）與亞馬遜Amazon（美：AMZN）其後業績也未算驚喜，Amazon盤後更挫8%。時至上周五（2日），知名芯片股英特爾Intel業績盈轉虧，裁員兼預告不派息，盤前就更跌逾20%，埋下暴瀉伏筆。

非農就業數據更是雪上加霜，美國上月非農業新增職位11.4萬個，遠不及市場預期的17.5萬，失業率連升4個月，創近3年高，市場情緒一觸即發，俗稱「恐慌指數」的VIX波動指數，升穿20的長期平均水平，一度飆近60%上觸29.66。

兩大端倪資金轉湧中小型股 羅指7月贏納指

科技股沽壓沉重早有跡可循，高盛策略師Scott Rubner7月中旬示警，股市回報率轉折點已至，「現在美股除了下跌，沒有其他路可走」。當日「納指七雄」市值就累失5800億美元，折合約4.5萬億港元。不過科技巨擘「一鯨落而萬物生」，作為中小型股的代表指標的羅素2000，在7月卻以黑馬之姿跑出，大漲11%。

尋絲覓跡，資金早在7月11日已初見轉捧炒風。一方面，當日美國CPI出爐，數據月增率意外轉負，為疫後首次，意味通脹遏制奏效，令到減息預期提升。該時美國科技股股價集體「跳水」。反之，卻意外利好無強勁現金流且極依賴銀行借貸維持生計的中小型股，因此羅素2000指數亦隨即抽高3.6%。

另一邊廂，特朗普13日競選演講中遇刺，劫後餘生振臂一呼，令市場熱炒「Trump Trade」（特朗普交易）概念。而特朗普「減稅」及「增加美國本土就業」政綱，令市場相信會有利於美國本土中小企業發展，故此羅素2000指數亦因而水漲船高。

市場擔憂美國經濟硬着陸風險上升，上周五納指跌2.43%，報16776點。（資料圖片）

中小型股短線具爆發力 關鍵死線需留意

iFAST Global Markets副總裁溫鋼城表示，美國中小型股長期跑輸大盤，料今次羅素2000炒高，同樣屬短期現象。他解釋，大企業可以自行發債，而中小型股主要依賴銀行貸款，即意味著沒有話語權。而特朗普雖勉強可算作小型企業家的代表，亦對曾經提供貸款予他的小型銀行，如已破產的硅谷銀行、共和銀行等態度友善，不過並不代表有利小型股發展。

因此在投資角度而言，溫鋼城認為，從現在起至大選前的10月，中小型股或尚有「井噴式爆發」的機會，但並不建議炒單一個股，反而推薦只選擇追蹤羅素2000的ETF，例如IWM即可。

溫鋼城認為，從現在起至大選前的10月，中小型股或尚有「井噴式爆發」的機會，但並不建議炒單一個股。（資料圖片）

專家力挺芯片股 料大盤年內可再期破頂

而較市場悲觀情緒不同，溫鋼城力挺美國科技公司，認為早前其漲勢太過強勁，故出現回調很正常。他直言不諱指，大型投資銀行呼籲沽出科技股的論調可以「聽下就算」，並認為科技股絕對可以趁低吸納。

但他特別提醒，現時科技板塊內部，已然劃分為兩大陣營。一部分是AI應用概念軟件股，而另一部分則為芯片概念硬件股，其個人會較為看好以英偉達Nvidia、博通AVGO為首的芯片股，皆因當下AI平台建設需運算工具支持，硬件芯片股自受惠。而Google、Meta等以軟件為主的公司，廣告收入固然強勁，但賺來的錢需挪入資本開支，研發等開銷較大。

溫鋼城又提醒，8月美股股價仍會波動，故入貨時間相當關鍵，不宜高追。但他仍樂觀表示，美股大盤在9至10月，應還有一次破頂機會，散戶可多加留意。