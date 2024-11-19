宏利高層炮轟公司拒保自閉兒子　專家稱屬普遍現象涉違反歧視條例

近日宏利金融亞洲主席Damien Green在社交網站，公開投訴自家公司及其他保險公司，拒絕為自己患有自閉症兒子投保，引發市場關注，也成為網上熱話。有業內人士就指出，自閉症或ADHD小朋友投保時，遭到拒保屬於普遍現象，但其實是涉嫌違反《殘疾歧視條例》。而多間保險公司並沒有統一的受保或拒保準則，而即使少數成功投保個案，亦出現被加額外保費、被加不保事項等限制。



近日宏利金融亞洲主席Damien Green在社交網站，公開投訴自己公司及其他保險公司，拒絕為自己患有自閉症兒子投保，引發市場關注，也成為網上熱話。

10Life：多間保險公司並沒有統一的受保或拒保準則

10Life聯合創辦人倫沛然表示，保險公司會基於精算或其他可靠的數據，衡量保險產品的風險。或許保險公司認為承保自閉症或ADHD兒童風險太高而拒絕為他們提供保障，但無從判斷。

根據《殘疾歧視條例》，任何人如基於另一人的殘疾而給予該人較差的待遇（即差於他給予非殘疾人士的），便屬於歧視。若保險公司未能透過合理解釋其拒保的行為，則可能構成歧視。而目前暫未有明確證據顯示ADHD/自閉症與癌症等危疾相關，保險公司不應拒保。

10Life研究並發現，對於自閉症或ADHD患者，多間保險公司沒有統一的受保或拒保準則。只有部分公司表示接受輕微至中度的投保申請，但仍設有不少限制，例如限制投保人的年齡，甚至需要對每個個案作出獨立評估。一般來說，醫療保險比危疾保險的投保要求更為嚴格。

10Life倫沛然表示，多間保險公司沒有統一的受保或拒保準則，希望各界可持續推動保險業完善對自閉症及ADHD兒童的保障。﹙吳煒豪攝）

宏利：不會就個別個案作評論

Damien Green日前在LinkedIn發文，稱感覺很不開心和受挫，曾嘗試為患有自閉症的兒子投保，形容保險公司及再保公司的核保政策「愚蠢（clinically dumb）」。他在帖文最後更標記宏利行政總裁Roy Gori及宏利亞洲行政總裁Phil Witherington，形同公開「掌摑」自己公司，同時標記世界衛生組織，以及美國和加拿大的自閉症協會，呼籲改變這種不合理的核保政策。

宏利回應表示，不會就個別個案作評論，並強調公司一向秉持公平及公正的核保方針，在處理投保申請時，除了會根據公司核保指引及現行的業界準則外，亦會就每位投保人的情況綜合評估各種因素，認真處理每一宗申請。

而實際上，去年10Life向14間保險公司進行調查。當中友邦、宏利、保誠、永明表示，若投保兒童屬輕微至中度程度的自閉症或ADHD患者，可能接受危疾投保，部分會考慮投保人的年齡。

倫沛然認為食衛局可考慮將承保自閉症及ADHD的患者，納入自願醫保計劃中。

有保險公司拒絕參與自閉症或ADHD患者投保調查

富衛就表示，一般接受輕微程度患者受保。而Bowtie、忠意回應稱，視乎病歷紀錄決定是否受保（忠意設有年齡限制）。至於Bupa保柏、Cigna信諾、FTLife富通保險、HSBC Life 滙豐人壽就表示，會就每個個案作獨立評估。

至於不作回應的三家保險公司，則分別為AXA安盛、中銀人壽 、中國人壽。

倫沛然認為，各界可持續推動保險業完善對自閉症及ADHD兒童的保障，例如，食衛局可考慮將承保自閉症及ADHD的患者，納入自願醫保計劃中。 對保險公司自身，他們亦應具備社會及道德責任，盡量計算風險，承保不同的客戶群，提供公平保障。例如，我們都知道吸煙危害健康，為什麼煙民可以成功投保，而自閉症兒童不能呢？