旗下基金跑贏大市　天達馬文暢：4大選股技巧篩選投資機會

貿易戰纏繞中港股市一段長時間，投資者不敢貿然入市，投資態度偏向保守，不少股民因此錯失入市良機。有投資管理公司認為，貿易戰對市場的影響已收窄，焦點回到企業基本面，又分享旗下基金選股的4大技巧。

天達資產管理（Investec）全方位中國股票策略投資组合經理馬文暢指，中美貿易爭端已被市場列入基本情景，對貿戰消息的反應將不如去年般大，焦點重新回到企業基本面，因這才是長期支持股價表現的因素。

她指，該行選股時主要考慮4大條件，包括公司質素要好，估值水平不可太貴，盈利增長動力，即市場對該企業盈利的預期正在提高抑或降低，令最終業績能否超出市場預期，以及將股價近期表現與歷史表現比較。

她強調，並非要找出增速最快或最便宜的公司，而是結合和平衡4項因素，因公司在不同市場周期，表現亦不一。

只買港股或忽略投資機會

她指，中國市場龐大，如A股已有3,000多隻股票，如只看港股，很可能只傾向了金融和科技股，而忽略其他行業的投資機會，如科網、教育和生物科技等。

至於如何看港股，她指，現時港股估值較歷史平均貴，但如作為中國市場一部分來看則不算貴，加上港股構成正在轉變，愈來愈多新經濟和高增長公司上市，市場未來可能調整對港股的估值。

最不看好科技硬件股 保險股宜選龍頭

不少人提倡行業選股，但馬文暢指，旗下基金以「由下而上」方式選股，即使個股所屬行業不是特別有吸引力，非熱門話題行業，但如果其行業競爭程度不斷降低，行業佔有率不斷提升，現金水平提升，並願意分紅以提高股東回報，都是很好的投資，加上由於不屬豐厚話題的行業，變相更有機會找到便宜股票。

她說，該行目前最看好工業股，但明顯不看好IT行業中的硬件和軟件股，尤其是硬件相關公司，因其面對的供應鏈全球化，最有可能受到貿易戰的負面影響，賺錢能力浮動，相對來說，其他行業的投資機會更具吸引力。

她認為，保險是金融行業中長期有吸引力的板塊，因中國人均投保水平遠低於發達國家，保險意識正在提升，但就建議投資最優質的保險公司，而非整個行業，因企業質素和盈利能力高，在高速增長的市場中可有先發優勢。

至於今年熱炒的消費板塊，她指某些消費行業的增長已經飽和，但如企業在品牌形象上有較好基礎，往中高端市場走，令公司利潤率得以提升，有利於盈利長期增長。

天達資產管理董事總經理及大中華區總裁傅偉民（右1）指，主動型基金以跑贏市場為目標。（區嘉俊攝）

全方位中國股票基金年初至今回報22.8%

天達資產管理在2015年推出全方位中國股票基金，據其月報資料顯示，截至今年6月底止，成立至今回報為14.4%，年初至今回報為22.8%，而作為其參考指數的MSCI All China Index，同期回報為1.2%和20.1%。

天達資產管理董事總經理及大中華區總裁傅偉民指，該基金為主動型管理基金，無論市場出現升浪或跌浪，均以跑贏市場為目標，又指該基金可允許基金經理自由投資中港股票，認為兩地股票的選擇性廣泛，如投資選項可擴闊，對投資人有優勢。