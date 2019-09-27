Disney+掀起串流新戰線　管理層談策略部署︰眼前機遇是最好時刻

兩年一度的「迪士尼D23博覽展」（D23 Expo 2019）上月底在美國洛杉磯舉行，除了吸引大量迪士尼粉絲「朝聖」外，更重要是迎接迪士尼率先披露的「重磅」計劃。 今年焦點之一，絕對是迪士尼快將推出的自家影視串流平台Disney+。事關，在迪士尼不斷製作賣座電影，鞏固其「娛樂王國」之際，一股新勢力已蓄勢待發——以全新的串流影音平台，壓倒傳統電視收視及電影票房。 《香港01》記者親自走訪迪士尼D23博覽展，與管理層對話，並找來分析員點評，全方位解構迪士尼在這場串流大戰的最新「戲碼」！ 【串流大戰新格局3之1】

今年迪士尼D23博覽展的的焦點之一，是迪士尼即將推出的自家串流平台Disney+。（林樂謙攝）

迪士尼年度盛會D23博覽展（D23 Expo）仿如以Disney 為主題的嘉年華，每年都會眾集逾萬名迪士尼的狂熱粉絲，等待第一手「重磅消息」，由最新電影公布、劇集推出計畫，到樂園全新設施。今年，迪士尼公司主席兼行政總裁艾格（Bob Iger）為這場盛事揭幕時，還語重心長的說︰「這是一個非常特別的時刻，我們正經歷的巨大轉變，不只影響迪士尼公司本身，更影響整個娛樂行業，以至全世界！」

所謂巨大轉變，焦點之一落在迪士尼新成立的「DTCI」（Direct-to-Consumer and International）事業部，Bob Iger興奮道︰「在公司重組及重新定位後，DTCI將負責讓更多觀眾接觸到我們的故事、節目及電影。看著眼前的種種機遇，我敢說現在是華特迪士尼公司最好的時刻。」。

迪士尼行政總裁Bob Iger在博覽會上表示，看著眼前的種種機遇，他敢說現在是華特迪士尼公司最好的時刻。（林樂謙攝）

傳統電視觀眾流失 Disney+填補空缺

迪士尼去年重組後，分為「影視娛樂」、「樂園、體驗和消費品」、「媒體網路」及「直接服務消費者及國際」﹙DTCI﹚四大事業部，合共撐起一年近600億美元的營收。其中，DTCI絕對教人期待，皆因其主要負責營運串流影音平台，以及其他消費型數碼產品與服務，讓迪士尼這個「娛樂王國」可直接為消費者與國際市場提供服務。

將於今年11月推出市場的Disney+正是這個部門打出的最新王牌，意欲搶佔日益增長的全球串流影音訂閱市場。迪士尼DTCI事業部主席Kevin Mayer向記者解釋箇中因由︰「我們看到在不少市場中，有線電視的觀眾正在流失，但有關娛樂的需求不會消失，Disney+正好可以填補這個空缺。」

事實上，據美國串流媒體公司Roku最新發表的研究預計，未來5年內，將有大約6,000萬美國電視觀眾「剪線」，意味他們僅通過串流媒體方式觀看電視內容。

Disney+推出時會有逾10部原創電影及25集原創影集，例如Marvel影集《LOKI》、星球大戰首部真人版劇集《The Mandalorian》及PIXAR動畫影集《Forky Asks a Question》。（林樂謙攝）

製作原創影音內容 包括星戰首部真人劇集

據迪士尼最新公布，Disney+今年11月12日將正式加入串流大戰，在美國、加拿大及荷蘭推出市場，同月擴展至澳紐，明年再大舉進軍歐亞市場。據了解，Disney+基本月費6.99美元（約55港元），可綁定7個用戶，同時在4個裝置上播放節目，定價策略較行業龍頭 Netflix 同等級月費12.99美元（約102港元）更具競爭力。

貴為娛樂王國，Disney+推出時將涵蓋旗下Disney、Pixar、Marvel、Star Wars及國家地理的影音內容，包括10集《星球大戰》電影、7,500集授權影集及100部近期電影等。與此同時，公司亦會製作逾10部原創電影，以及25集原創影集，例如Marvel影集《洛基》、Star Wars部真人版劇集《The Mandalorian》及Pixar動畫影集《Forky Asks a Question》。

↓ Disney+部分原創影音內容一覽 ↓

+ 8 + 7 + 6

除了開發新平台迎戰，迪士尼早前亦收購了另一串流平台Hulu，目前持股高達六成，並擁有其全面營運權。Hulu用戶量在2018年飆升48%，與Netflix等主要串流媒體相比，年度增長居首位，在美國境內訂閱用戶量已突破2,500萬人。

與Disney +相比，Hulu更多融合了原創電視劇及許可轉播的電視劇，路線類似Netflix，旗下出品《侍女的故事》（The Handmaid’s Tale）、《名姝》（Harlots）等獲奉為佳作，前者去年更奪得第75屆金球獎最佳影集， 「神劇」地位可與Netflix經典原創劇集《紙牌屋》匹敵。

迪士尼直接服務消費者及國際部主席Kevin Mayer表示，Disney+提供的內容適合一家大小收看，適合全球各個市場，亦有不少原創影集及電影。（林樂謙攝）

綑綁三大平台 「大包圍」內容吸客

可以說，Hulu被迪士尼「收編」後，已成為迪士尼串流媒體版圖帝國中一個重要陣地，與走合家歡路線的Disney+及專注體育賽事的ESPN+三足鼎立，各自在不同細分領域搶佔市場。迪士尼明言，將整合三個平台，提供優惠讓用戶一併訂閱 Disney+、Hulu及ESPN+服務，月費12.99美元（約102港元）。

Kevin Mayer不諱言，Disney+提供的內容適合一家大小收看，適合全球各個市場，亦有不少原創影集及電影。「收購Fox (21st Century Fox) 將為頻道帶來《The Simpsons》30季動畫，以及國家地理雜誌的影音內容，相信可吸引更多成人觀眾。」不過，對於Fox旗下《阿凡達》、《X-MEN》等電影會否在平台上架，他則未有透露。

迪士尼收購Fox後，將為Disney+帶來《The Simpsons》30季動畫，以及國家地理雜誌的影音內容。（網絡圖片）

內容為王 Disney與Netflix之別

外界形容，串流大戰爭，說到底就是一場內容的角力。迪士尼作為歷史悠久的電影及動畫製作公司，擁有大量電影及影集內容，可節省不少串流平台「燒錢」製作節目的成本。而龍頭Netflix的成功，亦在於走上影視製作之路，兩者皆以內容為主打，有何不同？

Bob Iger曾十分巧妙道，Netflix所做的，是創造內容以支撐平台，而迪士尼則是創造內容，以說動人的故事。有見及此，迪士尼今年中旬邀請負責Netflix原創業務的馬特布羅德利（Matt Brodie）加盟，任職Disney+國際內容開發高級副總裁，為全球觀眾說故事。Kevin Mayer透露︰「他正在不同的市場中，尋找及創造適合我們的內容，亦不排除通過購買有關版權，製作全新的節目。」

迪士尼估計，Disney+在最初推出數年會錄得虧蝕，目標是2024年開始錄得盈餘，同年料全球訂閱人數可達到6,000萬至9,000萬。面對Netflix、蘋果、亞馬遜及華納媒體等多個競爭對手，且看迪士尼如何憑藉其優勢，企穩這場串流影音大戰，迎來最好的時刻。