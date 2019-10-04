【拆局】美匯指數挑戰100大關　專家﹕美元長線值得看好

美匯指數早前挑戰100大關，惟無關攻破此關口之餘，更回落至99以下。可是市場士卻對美元前景較樂觀，預料後市可高見100.5。 為何在聯儲局在今年第三季兩度減息情況下，美匯指數仍擁有相當上升動力？其實美元的強勢是「被迫」，而非自願。

美元強勢是被迫出來這結果，當然與歐元疲弱有關。美匯指數與16種非美元貨幣掛鉤，其中歐元比重逾一半。隨著歐元區經濟疲弱，加上歐洲央行上月宣布減息，並在下月重啟量化寬鬆措施，自然不利歐元走勢，亦導致美匯指數拾級而上。

美元的強勢令到美國總統特朗普感到不安，直言將會拖累美國製造業，並且為其本人再次炮轟美國聯儲局的貨幣政策提供彈藥。

美元強勢為大方向

市場人士更認為，美元強勢將會持續下去。資深外匯及商品獨立分析師盧楚仁指出，縱使美國聯儲局減息，但是歐洲央行宣布減息外，更決定於11月重啟量化寬鬆政策(QE)。由於市場認為歐洲經濟更差，故歐元相對美元弱，美元繼續轉強。

他指出，即使美匯指數觸及100點，對現時大市走勢不會有太大改變。長遠而言，美元會繼續強勢。雖然美國經濟輕微放緩，未來亦有減息機會；但這些消息市場早已預知，投資者亦逐步消化。

美國總統特朗普指出，美元強勢不利該國產品出口。（視覺中國）

美匯指數98.5有支持

事實上，現時歐元表現疲弱，過去所公布的經濟數據如採購經理指數(PMI)、國內生產總值(GDP)等數據比市場預期更差。相反，即使美國經濟數據放緩，亦不至於令市場感覺嚴重及恐慌，大方向美元仍有優勢。

他估計，短線美匯指數於98.5有支持，又預料後市可升至100.5；又指出即使美元強勢亦不足以導致經濟衰退，因美國為全球最大型經濟體，國家以內銷、零售及金融業作支撐，而非製造業。

盧楚仁料美元兌日圓在105.5至108.5之間徘徊。（視覺中國）

市場睇淡美國歐盟貿易戰

他明言看淡歐元前景。除了英國脫歐問題，市場亦擔心新興市場國家貨幣，再出現如土耳其里拉暴跌的黑天鵝事件。目前，歐洲情況比2009年的歐債危機更嚴峻，當年葡萄牙、義大利、愛爾蘭、希臘和西班牙債務危機，以致信用評級下調，當時只有五個國家受影響。惟此次連德國、法國、意大利等經濟數據疲弱，嚴重性相對更大。

他又指，美國與歐盟的貿易戰蓄勢待發，上月底，世界貿易組織（WTO）批准美國每年對價值75億美元的歐盟產品如法國紅酒、意大利芝士和蘇格蘭單一純麥威士忌等徵收25%關稅。歐盟反撃表示，對於以上決定會「以牙還牙」。這個形勢下，市場人士對歐盟區經濟、貨幣悲觀情緒進一步升溫。

投資部署建議方面，他建議如投資者想避險，可考慮兌美金。他相信，歐債投資者會轉買美債避險。若要買美債則要先兌美金，因此長遠對利好美元走勢。短線而言，每美元兌歐元會於1.085有支持，1.1有阻力。每美元兌日圓於105.5至108.5水平徘徊。