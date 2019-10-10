黃金周「有舖難開」零售挫　謝邱安儀：港鐵關站頻繁　理應減租

反對《逃犯條例》修訂引發的示威浪潮已持續近4個月，適逢中美貿易戰打得如火如荼等，截至今年8月份本地零售銷售已連跌7個月，一眾零售商戶叫苦連天，零售管理協會主席謝邱安儀亦無奈稱：「幾十年都未見過咁大個浪！」 旅客人數銳減，依賴自由行購物的零售業自然大受打擊。單是傳統零售旺季「十一黃金周」的短短七日，由於示威發生，加上港鐵關閉多個車站，商戶大部分時間需要關舖或面對人流減少的情況，料期內銷售表現會進一步惡化。謝邱安儀接受《香港01》訪問時，除了為業界「吐苦水」外，還再次呼籲地產商減租，直言現時商戶只求「保住員工、保住公司」。

根據入境處統計，10月1日至7日期間，累計有逾234萬旅客人次訪港，按年跌逾三成。（高仲明攝）

7日黃金周 僅3日叫做「正常」

十一黃金周是零售商的傳統旺季，不過今年遇上示威事件，訪港旅客急跌。根據入境處統計，10月1日至7日期間，累計有逾234萬旅客人次訪港，按年跌逾三成；其中訪港的內地旅客有67.2萬人次，按年大跌逾五成，更創9年以來十一黃金周的新低。

政府在10月5日實施《禁蒙面法》後，各區連日爆發示威衝突，全港多個商場及零售商舖暫停營業或提早關閉，港鐵亦關閉多個車站。謝邱安儀不禁為業界訴苦水︰「港鐵關閉多個車站，好影響交通，商戶要考慮員工上下班問題，即使無示威發生的地區亦要提早關舖。」

她透露，旗下會員早前反映10月1日約三至八成門市暫停營業，不少如常營業的商戶須在下午3至6時提早關舖，生意額跌到平日的一至兩成，預計10月5至7日的情況相若。即短短7天的黃金周，「正常」營業的日子僅有3天。

在黃金周期間，不少商戶需要「拉閘」暫停營業，謝邱安儀稱於10月1日旗下會員約三至八成門市暫停營業，料10月5至7日情況相若。（余俊亮攝）

零售業界已陸續裁員 餐飲業先當災

「今次市道的跌幅嚟得好快，跌得好深，係咁多年來最嚴重的一次。」謝太如是說。早前政府公布本港8月零售銷售按年跌23%，為有紀錄以來最大跌幅，且連跌7個月。她認為本港零售業未見曙光，估計9月份情況仍然嚴峻，10月更有機會持續錄得雙位數跌幅。

《禁蒙面法》已實施數天，她認為難以評論有關影響，惟已間接影響社會氣氛，並產生連鎖反應，如商舖須提早關門。今日更有餐飲業界代表估計，目前已有逾100間食肆倒閉。她形容，「零售是很多人的行業，有接近30萬銷售從業員，商戶生意轉差，特別是餐飲業，租金及人工成本佔比重，自去年下半年起開始結業、裁減兼職員工，以及解僱表現不突出的員工。雖然未出現大規模的裁員潮，但零售業界已陸續炒人。」

謝邱安儀批評，政府早前推出的紓困措施覆蓋範圍窄，建議可從差餉及電費方面著手，並幫助呼籲地產商減租。（黃舒慧攝）

港鐵關站頻繁理應減租

零售冷風急襲，業界呼籲大地產商減租，冀減租幅度達五成，並為期半年，與商戶共渡時艱。謝太無奈稱︰「除了太古及希慎已推出相關措施，其餘商家如港鐵及領展皆未有行動。特別港鐵關站頻繁，旗下商場人流大減，影響租戶生意，其他商場亦有關閉情況，商戶無法如常營業，理應減租。」

政府早在8月推出一系列措施支援中小企，包括房委會轄下零售舖租金減半、寬免部分牌照費用及優化中小企融資擔保計劃等。謝太批評措施覆蓋範圍窄，對業界幫助不大，如受惠減租的商戶僅佔業界的一小部分，建議可從差餉及電費方面著手，並幫助呼籲地產商減租。

現時社會蔓延一股「經濟攬炒」的風氣，她稱過去香港面對金融風暴、沙士來襲時，社會較團結，可用刺激消費等方法，一同共渡難關。然而，近期社會受政治事件影響變得「撕裂」，加上市民情緒差，短期市道難以復甦。「現時商戶要出盡力保住人，保住公司，如果租戶唔肯減租，行業好難捱落去，特別一些中小企未必有足夠資金繼續營運。」

謝太稱，「如果租戶唔肯減租，行業好難捱落去，特別一些中小企未必有足夠資金繼續營運。」（高仲明攝）

自由行帶來效益並未完結

撇除政治因素，其實零售市道下滑早有兆頭。自由行曾經為行業帶來高速增長的「黃金十年」，謝太分析，隨著香港與內地南部交通日益便利，早在2012年，內地遊客的「掃貨對象」已逐漸由高消費品轉至中低價產品，令本港整體零售銷售進入放緩期。近期他們亦因示威風潮短暫離去，「社會事件終會有解決的一日，只是時間長短的問題。相信自由行帶來的效益並未完結，只要我們渡過這場風波，便有能力吸引他們回港。」

除了社會運動這突如其來的衝擊，網購當道也成為打撃實體零售店的一位長期對手，謝太分析，發展O2O（Online to Offline，即線上對應線下實體）模式為零售商的出路。「網購已成為年輕人生活的一部分，本地實體零售商可借網路讓客戶接觸品牌，待旅客來港時再踏足實體店，獲得真實體驗，從而建立口碑。」

不過，謝太指，消費者對網上購物平台的要求愈來愈高，如即日送貨等，「業界需要有足夠地方進行倉存及物流，要加快送貨，亦要靠科技、自動化整個流程。行內大部分商戶為中小微企，單靠自己做網購難以生存。」她希望政府能幫助行業規劃用地及批出資助行業的款項，未來可建構一個大平台，解決物流及倉存問題，小商戶只需付一筆費用便可「上車」。