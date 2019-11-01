「掌形勢　創新機」──《香港01》2019經濟高峰論壇

2019年國際經貿局勢尤為波譎雲詭。中美貿易戰自去年3月爆發以來，兩國談判遲遲未見重大突破，首階段貿易協議雖已達成，但尚未付諸文字，更遑論解決技術轉移、國有企業補貼等爭議更大的領域。可以說，雙方要達成一個全面性協議遙遙無期。

貿易戰火讓世界上最大的兩個經濟體漸行漸遠，並蔓延至歐洲、日本、南韓等地，令本已復甦乏力的全球經濟雪上加霜。國際貨幣基金組織（IMF）10月再下調今年全球經濟增長至3%，是2008年至2009年金融危機以來的最低水平。為應對經濟放緩，各國央行爭相開閘「放水」，全球邁入低利率、負利率時代。金融海嘯後央行量化寬鬆帶來的「後遺症」未解，全球央行寬鬆模式又開啟，恐令資產價格泡沫和債務負擔加劇，帶來更多的潛在經濟和金融危機。

香港作為外向型經濟體，身處漩渦中心，不但受外圍經濟衝擊，還受累自身因素，今年經濟大有機會出現負增長，未許樂觀。猶幸，情況也不是一面倒的負面。中國經濟增速雖跌至第三季的6%，但經濟結構持續升級、人均可支配收入和社會消費品零售總額持續增長，繼續是一個極具吸引力的市場。中央政府今年初公布了《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，提出以香港、澳門、廣州、深圳四大中心城市，作為發展的核心引擎。令底子較厚的香港可繼續發揮國際金融中心、國際航空和航運樞紐的角色，和貿易上的優勢，把握獨有的發展機遇。

面對複雜的國際經貿局勢和地緣政治困局與機遇，倡議型媒體《香港01》特請來中港政經領袖及專家學者，透過舉辦財金界年度盛事——「《香港 01》2019 經濟高峰論壇」，由中國經濟新意義，到構建智慧城市，以至創科轉型等焦點議題，集思廣益，幫助香港企業正確掌握形勢，創造新機遇。