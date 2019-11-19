初創企業臨困乏　數碼港行政總裁：挑戰背後　潛藏機遇

香港經濟已陷入技術性衰退，政府日前再次調低今年預測，料全年經濟有機會收縮1.3%。若最終全年經濟出現倒退，為2009以來首次。經濟前景欠佳，市場投資氣氛減弱，令初創企業更難融資。數碼港行政總裁任景信認為，初創企業面臨難找到融資，及難做生意的處境。不過從事資訊科技行業逾30年﹑作為創科界的「先行者」他，則認為挑戰背後可能帶來機遇﹑帶來新的商機和動力！

縱使本港經濟前景不明朗，初創企業經營環境蒙上陰霾，任景信接受《香港01》 專訪時仍面帶笑容，予人幹勁十足之感。自從去年4月上任後，他便急不及待與銀行業、電訊及多媒體界別會面，了解行業的需求，並為他們與數碼港的初創公司現配對。

可是環球經濟增長放緩，中美貿易戰僵持不下等大環境，加上本地示威持續多月，導致股市波動，令投資者揀選創投項目時更加審慎。任景信表示初創企業尋求融資時，並沒有去年下半年般理想，不過初創企業仍有發展空間。「香港是國際級城市，吸引了不少其他國家的初創企業落戶，中美貿易戰導致投資者或會加強區域的投資，故是正面還是負面影響，仍為未知之數。」他相信，各行業均有機會獲垂青，其中涉及健康科技、零售消費類、及深科技（Deep Tech）會較為受關注。

任景信覺得，過去香港的傳統經濟十分成功，例如銀行、金融服務業，但香港要大力推動創新科技，以讓經濟更多元化。（羅國輝攝）

中美貿易戰反而有利資金流入香港

香港經濟既受貿易戰的外憂，亦面臨近月由反對修訂逃犯條例風波引起的內患。各界憂慮事件將會影響本港的國際形象，任景信坦言香港多年來面對大大小小的衝擊，包括：外在或內在環境改變，「改變的過渡期可能會有一些影響和陣痛，但大家要相信香港有強的恢復能力及韌力。」中長期來看，香港仍有相當不錯的競爭力。除了市民具備國際視野，基礎建設也完善，「在通訊、數據聯繫、交通運輸等方面，香港絕對是屬於一級。」加上香港實行一國兩制，有西方或其他國家熟習的體系和法制，背後又有中國的龐大市場，這些基本優勢都是不會改變。

不少人在創業時，均會辭去現有的工作，全力去追尋創業夢，在社會不穩下，消費意欲下降，令初創企業更難捱過孕育期，會否使更多人對創業卻步？任景信稱創業家在創業時，未必受社會事件影響，因不少初創企業是面向全球市場，而非集中在香港市場。

他進一步指出創業家選擇去創業時，主要受到較其個人化的因素或想法影響。如他們剛畢業時，未想到做甚麼工作；還是剛剛工作數年，想有一些轉變；其他因素則包括：現時環境是否有利創業、創業範疇未來的市場潛力、投資者的資金流入等。「無論有沒有社會狀況，數碼港平台仍在，並加強了創業支援，不會差過以前，未來資金或集中在這個區域發展，事件似乎反而是好了！」

任景信指創業家創業是「冇得輸」，即使不似預期般成功，他們也可得到人生體驗。（羅國輝攝）

寄語年青人把激情變為建設動力

無論是初創企業，又或創業投資，年輕人都是主力，然而有不少年輕人對前景感到相對悲觀。任景信覺得現在社會氣氛趨向悲觀，指出個別事件的性質可能是中性或正面，但不少人會用負面的角度去看，「其實不一定先破壞後建設，為什麼不可以是建設與改善現有的事物同步去做呢？」他續指年青人做任何事，特別是創業，有熱情、激情是好事，可讓他們動力去繼續面對挑戰。寄語年輕人，把激情、熱誠變為建設和創新的動力。

就算年輕人有創業的熱情，可是在現實上，創業的環境遠不及新加坡等競爭對手。根據《2019年全球創業生態系統報告》，2019年全球創業生態系統排名中，香港位列第25名，競爭對手新加坡則排第14位。任景信覺得倚靠本港一直多年累積的傳統產業，若大力推動創科，可以注入新的經濟動力，也使經濟更加多元化；而傳統企業若把創新科技融入營運，可令他們保持競爭力；個人層面來說，創科會增加年青人的就業機會，他們會較以往有更多的發展空間。他說：「年青人千萬不要害怕去嘗試，我不時對年輕人說要『敢創同行』，即是勇敢、創新、與夥伴一起合作、以及行動起來，不要被已有的框框綁住你。」