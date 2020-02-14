TVB盈警料虧損擴大　分析指企業撤廣告影響明顯　廣告前景不樂觀

2018年錄上市30年來首度虧損的電視廣播（00511，TVB），今早發盈警，預期2019年度虧損將按年擴大，而去年同期虧損為1.99億元。

TVB在通告表示，自去年6月開始出現社會動盪以來，香港經濟及經營環境陷入逆境，及全球市場存在不肯定因素，導致集團廣告收入急跌，亦令電視廣播分部業績造成「顯著負面影響」，初步估計其於2019年溢利淨額（未扣除任何減值支出/虧損）將會微薄。

下半年廣告分部料虧損嚴重

翻查2019年中期業績，電視廣播分部是其最大收入來源，佔比達62%，上半年廣告收入仍然能夠維持，按年僅跌1%，至11.36億元。此外，該分部溢利上半年按年跌43%，至5,800萬元，若該分部於2019年溢利淨額僅微薄，意味下半年該分部虧損或接近5,800萬元。

而值得留意是，香港反修例風波在去年下半年持續，有網民發起促廣告商撤走TVB的廣告，當時TVB亦證實，少數個別廣告客戶希望押後其宣傳計劃，或基於種種因素需調動廣告時間，又提到「無線會視乎個別情況作出處理，對公司業務並無重大影響」。而盈警通告表明自去年6月「廣告收入急跌」，證明撤廣告風波或整體的反修例示威，對其廣告業務有較大程度影響。

網民早前發起「炸爆廣告商」行動，彩豐行屬其中一家撤廣告企業。早前於Facebook表示與TVB的合約完結後，將選擇其他平台作宣傳渠道。（資料圖片）

陳偉聰：今年宏觀經濟轉差 料廣告開支料削

友信證券研究部總監陳偉聰認為，撤廣告風波以及示威活動，毫無疑問對公司帶來負面影響，去年7月起已看到不同大品牌決定在TVB撤廣告，而TVB亦為留客減價，但從盈警來看似乎看不到成效。若客戶廣告合約於今年初才到期，相信今年上半年業務影響將持續。

他又指，今年宏觀經濟轉差，年初武漢肺炎疫情，令零售或奢侈品銷售大幅下跌，多間企業裁員、關店以削減成本，廣告開支亦應有縮減，對上半年廣告收入不感樂觀。加上，整體電視廣告行業正處下岥，除非新任管理層能推出新業務或新改革，否則對TVB不會有太大憧憬。

TVB上半年業績已預告將評估星美債券是否減值，料市場對此早有心理準備。（資料圖片）

TVB上半年已預告年底前評估星美債券減值

另外，TVB在通告又指，特別小組以及董事局認為，透過公司對星美提呈的清盤呈請可收回餘下星美債券帳面值3.3億元可能性不大。近期爆發的冠狀病毒病已導致內地戲院營運暫停，對收回於星美債券的投資造成非常重大不利影響。因此，董事局認為，可換股債券的公平價值將減至極低水平，並將於2019年年度錄得公平價值虧損，惟須待集團核數師同意後，方可作實。

不過，公司早在上半年業績時已預告，在年底前評估星美債券是否減值，「公司及特別小組將於未來數月繼續評估所有可行方案，並於年結時評估是否需要作出減值」，料市場對此早有心理準備。