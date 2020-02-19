【無懼寒冬】單位減租逾10%　租賃平台Dash西九新項目第二季登場

本港經濟陷入衰退，加上新型冠狀病毒疫情擴大，酒店為求吸客決定大劈房租，二手住宅市場更出現以「肺炎價」作招徠的廣告，冀吸引客人入市。在香港及新加坡擁有超過600個單位、服務式住宅企業Dash Living（Dash）創辦人李灝庭透露，樓市吹淡風，公司旗下的單位租金下調百分之十幾至廿幾，但相信香港地方細小，房屋供應有限；可是有不同國家的專才會到香港工作，而本地人亦有一定租賃需求，故看好長遠業務發展前景，「我哋唔係發展商，並非主力賣樓，不過如果樓價下跌，啲嘢平咗，都會考慮採取更多合作方式（與業主合作、租賃單位或購入單位）。」

Dash在香港有400個單位，涵蓋服務式住宅、酒店、共享公寓及民宿，分別分佈在尖沙咀、銅鑼灣、灣仔、佐敦和中環，月租介乎8,000至2.5萬元（全部均設有獨立廁所），若以一個單位月租1萬元計算，香港市場的年收入達4,800萬元。

心水單位要符合三個條件

李灝庭說公司超過60%的客人為非本地人，主要是來自歐洲及美國的駐港員工，他們找租盤時，較為注重單位價錢及彈性租期，但市場上的租盤難以兩者兼顧，以服務式住宅為例，單位傢私設備齊全，水費電費全包，租戶不需要自行清潔，又有健身室等設施，惟月租約2.5萬至10萬元不等；一般的租盤未有提供清潔服務及設施，但租戶大多要簽1至2年租約，無需繳付整份合約金額10%至15%的代理費。透過Dash提供價格相宜的租盤，客人最少可以租用28日（即一個月），並且無需繳付代理費，單位配備好傢私設備，一筆過包括所有雜費開支，又有提供清潔服務及設施。

公司的租約較彈性，所以絕少遇到租霸，成立5年多，只遇過2位。香港單位出租率約99%，當客人決定租用單位後，可以逐個月延長租期，香港的租客普遍平均住8個月，最長的租約是4年11個月。李灝庭透露公司單位選址都是鄰近商業區，普遍是距離地鐵站5至10分鐘步程，以便客人上班，區份及大廈均要讓住客覺得安全，「大廈要有24小時保安，出入要撳密碼；每個單位都有cctv，仲要用手機app的藍芽鎖匙卡入房。」此外，公司會在鄰近合作夥伴（如：健身中心Goji Studios、Wow Fitness及共享辦公室Compass Office等）的營運點開設租賃點，讓客人可以免費使用更多共享設施。

Dash的單位均鄰近商業區，位於尖沙咀加拿分道的Dash Coliving（共居）距離地鐵站出口約5分鐘步程。（余俊亮攝）

1個單位照營運 為業主物業升級

傳統服務式住宅是收購整棟物業，再拆卸及重新興建來營運，但公司旗下單位包括有全棟、半棟、一層大廈，甚至1個單位，李灝庭解釋公司選擇單位最重要是達到以上3個條件，住戶亦可以隨意使用旗下酒店Dash Hotel及合作夥伴的設施。他稱：「地產商在揀選地點、收購、拆卸、重新興建、裝修至入往，起碼要數年時間，市場變數較大，我們跟業主洽談、裝修至入住，只需數個月。」因平台會幫單位裝修「升級」，加上信譽良好，業主也樂於與平台簽租約或合作。

被問及為何不直接購入單位，用作投資收租，李灝庭說自己是創業家，除了要賺錢之外，也要解決社會現有問題。不少海外專才來到香港工作，難以尋覓合適住宿，就連本地人也面對樓價貴的問題，若果他買樓收租，只可解決少數人的居住問題，但成立公司，則可協助更多人。

近年樓價愈升愈高，惟公司的發展速度卻未有減慢。李灝庭表示本港樓價居高不下，令市場的需求愈來愈大，在2014年8月成立之初，公司只提供服務式住宅，叫價1.5至2萬元，現在則有更多房源及共享設施，隨著營運網絡擴大，相信將有利公司的業務發展。Dash計劃今年第二季在西九龍區開設新項目，未來希望進駐其他亞洲地區，例如：日本及韓國等地。