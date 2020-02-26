IFC Mall罕現吉舖　有店員嘆生意大跌八成　惟業主「企硬唔減租」

武漢肺炎疫情爆發，市民減少外出消費，旅客不來，部分金融機構又允許員工在家中工作，位於中環的 IFC Mall 較往日更顯冷清。

記者上周的平日中午時間到訪 IFC Mall，發現場內約有10個舖位封板，也有部分店舖未有開門營業，成為這個地標購物中心的一道「奇景」。人流減少，於場內一間國際品牌店任職的方小姐向《香港01》表示，未獲業主減租，「疫情發生後公司生意額跌咗八成，但IFC商場一向企得好硬，從來唔會減租。」

本港零售業陷入「嚴冬」，繼早前有報道指海港城罕有出現逾20間「吉舖」後，本地另一大型地標商場中環IFC Mall，也罕現「吉舖」。

上周一（17日）中午，記者走訪 IFC Mall，發現除了部份店舖未有開門營業外，場內亦有多達10個舖位「封板」，一樓有6間，二樓及三樓則分別有3間及1間。據記者現場目測，其中4間正進行內部裝修，餘下未知是否已有品牌承租。與此同時，二、三樓的3個臨時舖位亦空置。

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「預咗貴租，減租只係Bonus」

向來租務需求甚殷的中環IFC Mall，也罕現「吉舖」，反映本港零售業格外「寒冷」。在 IFC Mall 內一間國際品牌店任職的方小姐向《香港01》透露，商場自去年社會事件發生至今未曾減租，「都聽聞有人要求減租，但龍頭（品牌）唔出聲都無辦法，相信連鎖同上市嘅品牌仲撐得住，一樓嘅店舖就嗌哂救命！」至於會否有個別店舖獲業主減租，她則稱不知情。

據她了解，IFC商場是全港租金最貴的商場，「入得呢個場就預咗貴租，減租只係Bonus，不過最近公司生意額跌咗八成，連海港城都肯減，希望呢邊（IFC商場）都可以減一半租。」方小姐又透露，商場最近建議與部分品牌合作做推廣，以吸引更多人流。「最近有少量客出返嚟行街，樓上寫字樓大廈都多返少少人。」

地產建設商會本月中罕有發聲明表示，旗下會員將繼續與有需要租戶按個別情況探討各種可行辦法，包括提供寬減租金之方便，以紓緩他們的經營壓力。話音剛下，已有多個發展商響應，包括九倉置業（1997）旗下的海港城減收租戶2月份基本租金五成。

法國化妝品牌SEPHORA去年租用IFC商場舖位，面積約4,000方呎，市傳月租逾200萬元，呎租至少達500元。（林樂謙攝）

SEPHORA IFC分店呎租達500元

IFC Mall 有多個國際知名品牌進駐，包括連卡佛、GUCCI、Chanel、Chloé等，法國化妝品牌SEPHORA去年4月租用商場一樓舖位，面積約4,000方呎，市傳月租逾200萬元，按此推算，呎租達500元。早前發起罷市行動商戶代表KIM（化名）在電台節目亦表示，有IFC店舖的呎租約千元，但有店舖現時一日只得數百元生意，連出糧亦不夠用。

國際金融中心的大地主為新地（0016）及恒地（0012），據兩間公司年報顯示，新地及恒地分別持50%及40.77%權益，截至去年6月底，IFC為恒地帶來半年租金收入達10.64億元，按比例推算，即整個IFC寫字樓及商場的半年租金收入高達26.1億元，日均租金收入約為1,450萬元。新地亦指IFC商場接近全部租出，稱「租戶銷售額錄得滿意增長，租金收入穩健」。

新地早前宣布，按個別行業或商戶情況減免2月份基本租金三至五成；恒地則宣布旗下商場的零售、飲食及教育租戶，可獲2月份基本租金減免兩成至六成。不過，據悉IFC商場暫未有受惠於租金紓困措施，記者已向IFC商場公關查詢有關詳情，暫未得到回覆。

▼早前逾百零售商罷市情況▼