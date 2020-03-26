虛擬銀行殺到嚟　老牌行恒生點接招？　「重心唔係佢哋做緊咩！」

虛擬銀行攻入香港銀行業，由眾安保險（6060）及百仕達（1168）成立的眾安銀行（ZA Bank），本周二正式營業，成為本港首間虛擬銀行。

外界除了關注一眾虛銀未來如何出招搶客外，也關注傳統銀行怎樣接招。恒生銀行（0011）數碼銀行主管鄭維章（Herman）表示，該行近幾年已「踩緊油」發展數碼銀行，原因與虛銀無關，「恒生已經服務300幾萬個客，重心反而唔係睇虛銀做緊咩，而係睇吓自己客戶有咩需要，建立銀行嘅digital capabilities（數碼能力）」。

他坦言，虛銀的出現，對恒生而言是增加了競爭對手，但他認為，分行網絡是恒生一大優勢，將此與網上服務結合，「係一個好強的possession﹙財產﹚」。他續指，旗下客戶有各樣需要，包括進行交易、繳款、借貸、投資、按揭等，要綜合以上種種，才可向客人提供全面服務，「始終虛銀暫時都好新，服務範疇相對較少，所以恒生還是先集中服務好自己的客戶。」

Herman承認虛擬銀行的出現，對恒生而言是增加了競爭對手。（盧翊銘攝）

冀服務又型又實用

Herman又指，銀行數碼發展上，要在客戶體驗上盡量做好，同事會絞盡腦汁，找尋不同的用家個案，檢視恒生及其他銀行提供的服務。

他舉例道，該行近日在其手機應用程式推出智能儲蓄規劃工具「Saving Planner」，可以自動連結用戶的恒生戶口及信用卡帳戶，帳戶每項支出都會自動紀錄並作分類。Herman表示，推出此項目時曾進行焦點小組（focus group），希望了解客人的需要及痛點。之後團隊會製作樣品（prototype），經過試用步驟，又會再邀請用家或客戶，了解他們對推出的新服務或引入新元素的意見，例如用家是否理解有關新按鈕的功能。

Herman說，該行每次研發的新功能，都會找顧客就設計上給予意見，正式推出功能後會再找顧客，了解他們的使用情況，再將結果向設計隊伍反饋，總言之「希望推出的服務又型又實用」。