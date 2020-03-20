【肺炎熊市】強積金首季表現或史上最差　理財專家教路MPF操作

環球經濟受肺炎疫情打擊，市場恐慌情緒高漲，投資者「要錢唔要貨」，本港2月份強積金人均已蝕7,730元，3月份環球市場急跌勢頭未止，恒指就由3月初約26000點，一直跌至最低見21139點，歐美市場亦暴跌，為史上最快熊市。

積金評級公司就指，這次是自強積金成立以來其中最嚴重的季度虧損之一，甚或超過互聯網泡沫破裂、黑色星期一股災和全球金融危機期間的損失。港人強積金料損失慘重下，現時應當如何操作？

平均成本法要配合長時間投資

恒傑保險僱員福利部總經理鍾建強表示，今次疫情與以往金融危機不同，很多地方因防疫而停頓經濟活動，即使疫情將來受控，要恢復正常經濟活動也需一段時間。他說，即便如此，計劃成員也要冷靜應對，「唔好比短期市況嚇倒自己」，如之前買了股票基金而「無走到」，現在帳面當然虧損，但由於平均成本法在長時間才能發揮效用，建議維持長遠投資策略。

恒生指數踏入3月垂直下降，遠遠跌超2018年貿易戰底部24540點。（恒指公司網頁截圖）

臨近退休可選硬性保證基金

他建議，成員可視乎自己處境，若能承受較高風險，現時工作又未受影響，可將供款轉往組合包含股票和債券的平衡基金，他舉例30歲以下成員，可考慮把股債比例設定為六四，甚至七三比，避免全股票基金組合制造過高風險。

至於承受風險不高的成員，如臨近退休人士，可考慮放入硬性保證基金，何時取出資金都能按比例提供保證回報，較為穩定，同時亦可配合可扣稅年金等工具慳稅。當資金全數取出後，則可考慮購入政府公共年金。

鍾建強建議臨近退休人士，可考慮「轉倉」至硬性保證基金。（資料圖片）

債市波動 債券基金有防守力

除了股市大跌，其實近期市況亦極不尋常，多項相對穩定的資產諸如債市、黃金價格也大幅波動，如美國10年長債孳息只用不足一個月時間，便急挫1厘以上，息率曾創下0.314厘的史上最低，其後又極速重返1厘以上，令投資者無所適從。

鍾建強表示，強積金債券基金好處是要規定購買投資級別或以上債券，風險比零售層面的債券低，避免買到垃圾債券，雖然現時債券市場極之波動，市場擔心疫情之下，垃圾級別債券會首先面臨違約風險，對投資級別以上債券的市場氣氛亦會造成影響，因此才強調投資者需分散風險。

他指，現時各地政府已出招維穩經濟，避免有債市爆破的情況出現，而一旦爆出突發危機，形成系統性風險，成員也應繼續冷靜應對。