港股今早隨外圍反彈，恒指半日升772點或3.6%，中午收報22468點。專家指，若恒指可企穩22500點，短線有望回穩，市場「要錢唔要貨」跡象有所緩和。

時富資產管理董事總經理姚浩然認為，美股期貨在亞洲時段上升，日本股市半日升6.7%，以及亞太區股市普遍造好，刺激港股向上。他指，聯儲局隔晚推出無限量化寬鬆（QE），一度提振期貨市場，但憂慮美參議院不能通過刺激經濟方案，美股昨晚仍要下跌。不過，他認為這純粹為兩黨爭拗，由於事關民生，最終仍有機會達成協議，市場有望借勢反彈。

後市方面，姚浩然料恒指如企穩22500點，短期有機會回穩，阻力位為上個底部支持位24500點，現時密切留意美股期貨走勢，若午後未見有回吐，料恒指有望企穩。他又說，早前市場見「要錢唔要貨」現象，即使聯儲局大幅減息，金價仍要下跌，但現時相信已略有緩和，市況重現技術性反彈。

騰訊（0700）績後表現持續強勢。（資料圖片）

騰訊受疫情影響較細

「ATM」今早造好，騰訊（0700）半日升3.4%；阿里（9988）升0.9%；美團（3690）升5.6%。他指，騰訊去年遊戲及廣告業務都符合市場預期，疫情之下，業務影響相對較細，故近日明顯強勢。美團由100元水平短期急跌3成，加上市場憧憬疫情後推升「宅經濟」商機，故低位有追捧，令上周五及今日出現技術反彈。阿里走勢則主要受累軟銀減持的潛在負面因素，及網購方面的供貨及物流或受影響，但他認為阿里長線估值不貴，值得吸納。

高負債內房受壓 物管料跑贏大市

此外，內房和物管板塊今早也現顯著反彈。姚浩然指，內房早前跌得多，主要因內房債價大跌，高負債及現金流不佳的內房如恒大（3333）的沽壓會較大，市場亦關注內房銷售表現，料3月份仍然疲弱。物管方面，他指現時相對高位跌幅輕微，但大型物管業績「交到功課」，當增長清晰，現金流健康，市場亦樂意買入相關股票，料物管仍會繼續跑贏大市。