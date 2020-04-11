難忘口罩搶奪戰　日本城舵手形容過程如打仗　同事工場直接夾貨走

新冠肺炎年初大爆發，全城頓時鬧「口罩荒」，市民為搜購口罩四處奔波，更通宵達旦排隊搶購。店前緊張，店後亦不輕鬆。國際家居零售﹙1373﹚旗下日本城自疫情爆發以來，不斷與時間競賽，在全球各地上演多場「搶購戰」，集團主席兼行政總裁魏麗霞坦言︰「農曆新年後的兩周，口罩來貨價升幅達10倍，種種甩單、撻訂的現象令人好徬徨！」

後來，各國相繼爆發疫症，防疫物資更是供不應求，令採購工作日益困難。「口罩荒」給零售商上了罕有的一課，值得記錄下來。意想不到的結果是，長期依賴進口貨品的香港，開始反思「自給」的可行。魏麗霞透露，現時口罩採購仍然困難，集團正籌備兩條口罩生產線，已斥百多萬購置機器，預計五月可投產。

今年1月底，日本城油麻地分店大排長龍購口罩。（黃廸雯攝）

「做了日本城29年，這個農曆年是最繁忙！連續兩星期每天只睡4至5小時，所有同事都銷假回來上班，好像打仗一樣。」新冠肺炎在農曆新年期間大爆發，日本城很快便進入「作戰」狀態。魏麗霞解釋道，自1月初起口罩需求急升，團隊已加緊採購工作，當她於年廿八 ﹙1月22日﹚ 巡舖時，發現到處排長龍買口罩，便知情況不妙，立刻召回正在放年假的同事，展開採購工作，又提早把越南貨櫃的貨物取出，農曆年至今售出逾500萬片口罩，迅速回應市民所需。

魏麗霞坦言，現時口罩採購仍然困難，集團正籌備兩條口罩生產線，預計五月可投產。﹙龔嘉盛攝﹚

團隊24小時運轉 嚴如打杖一樣

農曆新年至今已逾兩個月，魏麗霞說起「一罩難求」仍然肉緊，皆因採購過程困難重重。她形容情況有如拍電影，多個廠商用種種原因出爾反爾、拒絕供貨。「同事要親自飛到當地面談及落訂，看著工場生產口罩，並進行品質檢測，一出貨就要從門外『夾』走。當時口罩價格幾乎每半日就升兩倍，兩周內升幅更達10倍，如果無人在場『夾』貨，有人在『後門』加錢，貨就沒有了」。她憶起，當時團隊24小時運轉，分散於多個國家入貨，嚴如進入作戰狀態。

成功買口罩只是第一關，團隊還要面對物流運輸及銷售的問題。「我們要用船運或航運將口罩送到香港，飛機航班多次取消、遇上坐地起價及『打尖』等，亦試過口罩生產後三天便立即開售，被客人質疑真偽，我們期望像蛋撻出爐一樣，以最快的時間將口罩送到客人手上。」

日本城最近利用自家APP「J FUN」派籌，每個會員每月有一次取籌機會，讓更多人可以購得口罩。﹙龔嘉盛攝﹚

只是，口罩更像黃金，一出已被瘋搶。農曆新年過後，多個商家以排隊取籌等方法出售口罩，無不吸引大批人龍，部分安排惹來怨言。魏麗霞指在吸取經驗後，立即與排隊APP「THE GULU」合作在網上派籌，最近更用自家APP「J FUN」派籌，每個會員每月有一次取籌機會，讓更多人可以購得口罩。

防疫產品帶動銷售 網上客流量升5倍

疫情下大家都上了寶貴的一課。隨著口罩採購日益困難，多個國家的防疫產品供應不足，魏麗霞表示，香港人唯有寄望本土生產，日本城亦正籌備兩條口罩生產線，目前斥逾百萬元購置機器，亦已採購原料，加上日本城擁有塑膠廠、銷售團隊及店舖網路，預計五月可投產。她相信在政府的口罩生產資助下，香港人未來可以自給自足，而內地疫情見平穩，只要口罩原料熔噴布供應穩定，便可順利生產口罩。

零售業步入超級寒冬，二月銷貨價值更錄得有史以來最大跌幅，魏形容，疫症對行業構成重大打撃，惟對主打民生產品的日本城影響較微，集團亦把握時機銷售口罩、酒精搓手液及消毒清潔用品等，顯著帶動整體銷售，她透露，疫情更多人因而認識其網上平台，客流量於農曆年後增加約5倍，期望今年網上銷售額可達6,000萬元，未來會加入更多單價較低、消耗性的產品，增加平台競爭力。