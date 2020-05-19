恒指接納W股但比重上限5%　基金界稱保守要「大執」

恒指公司昨日宣布，同股不同權（W股）及第二上市公司（S股）可有條件地納入恒指及國指，但此類成份股每隻佔指數比重上限定為5%。有基金界人士認為做法保守，又指恒指近年表現跑輸其他股指，金融股比重過高，有需要「大執」，加入更多增長型股票，為指數增添動力。

疫情逐漸緩和，環球股市大幅反彈，截至昨日為止，標普500指數已由低位反彈35%，但恒指僅低位回升15%，主要因指數充斥過多金融股，缺乏今輪反彈領軍的科技股。

沈家麟：W股及S股權重上限5%「非常保守」

FSM投資組合管理及研究部總監沈家麟指，指數納入新經濟股是大勢所趨，MSCI指數早於2018年11月宣布納入W股，在2019年3月正式生效，認為恒指公司至今才決定納入W股是「慢半拍」。

他指，在MSCI中國指數中，阿里巴巴（9988）權重佔比達17%，排第二的騰訊（0700）亦佔15%，「對好多人來說，（阿里）係幾令人興奮的投資概念，代表新經濟」，認為恒指將W股或S股的權重上限定為5%，是非常保守，即阿里於恒指權重將較MSCI中國差12個百分點。

MSCI中國指數中，阿里巴巴（9988）及騰訊（0700）的權重佔比高達17%及15%。（資料圖片）

恒指定位尷尬

昨日諮詢總結中，恒指公司決定維持恒指原有定位，反映在香港上市的港澳台及內地公司。另外，不會對金融股在指數裡的比例或比重作出限制。

沈家麟說，基金多以股票上市地或盈利來源地等作投資分類，隨著愈來愈多中資股來港上市，恒指定位變得尷尬，若基金投資目的地為香港，多參考MSCI香港指數或富時香港指數。他指恒指在行內認受性不高，通常只為強積金所追蹤，除盈富（2800）之外，亦少見ETF追蹤。

金融業比重過高 股指長年跑輸

他說，恒指裡的金融股及舊經濟公司比重太高，如金融股比重近5成，令股指表現近年跑輸MSCI中國指數及其他指數，「近年恒指市盈率上到11或12倍，已代表個市見頂」，認為未來需要與時並進，陸續加入新經濟等增長型股票進入指數，改善恒指的動力，並重新成為投資者的參考指標，「建構指數都係想有人參考」。