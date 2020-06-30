餐飲股業績大比拼　有兩間公司專家話稱業務欠增長動力　唔洗諗　

近日多間餐飲股相繼公布全年業績，其中大快活（0052）盈利6,086.7萬元，按年下跌66.18%，派末期息50仙，全年派息73仙，既是業績表現跑贏同業，亦是唯一一間繼續派息餐飲股，刺激股價今日收報17.32元，升2.49%。

在芸芸餐飲股中，專家較看從好大快活及另一間快餐股大家樂（0341）；對翠華（1314）及富臨（1443）則有保留。

部分餐飲股業績表現

信誠證券聯席董事張智威認為，餐飲股業績可謂榮辱互見，富臨﹙1443﹚及翠華（1314）均是由盈轉虧，分別虧損6.37億元和3.17億元，市值只有2.99億元和4.4億元，其股價是0.23元和0.315元。「兩間公司虧損得多，未有業務增長動力，前景都唔太明朗，都係唔洗諗！」

而大家樂和大快活則仍有利潤，當中大快活期內收益升2%，全年派息有73仙，股息率更有4.2厘，故他的首選是大快活，買入價是17元，目標價可以試一試19元。

張智威說目前有更多市民外出用餐，相信未來餐飲業市道將會逐漸恢復，但因疫情反覆，加上本港經濟轉差，故餐飲業生意難以完全復原至以往一樣。

張智威認為，部分餐飲企業是靠推出不同優惠吸客，或會出現旺丁不旺財的局面，故餐飲業市道雖然會逐漸恢復，但前景難料。（資料圖片）

聶Sir﹕市民消費心態謹慎 快餐店較受歡迎

人稱聶Sir的富途證券分析師聶振邦認為，本港經濟蕭條，失業率高企，市民消費心態轉為謹慎，令價格低廉的大家樂及大快活較受市民歡迎，走高檔次的餐廳就未必「捱得住」，但相信餐飲業將會逐步復甦，若市民希望入手本地餐飲股，他會建議選購流通量較多的大家樂和大快活。「富臨宜家係毫子股，成交比較疏落，以今日為例，只有1宗成交，只有1.1萬元，實在係好低，就算業績好轉，股價都未必受惠，要有心理準備坐一輪。」

聶振邦指出，大家樂從2017年起業績不斷向下。（余俊亮攝）

他續道，若比較大家樂和大快活，大快活是比較優勝，因為過去4年大快活平均毛利率是14.66%，而大家樂只有13.5%，顯示大快活成本控制較佳，加上大快活只有在2019年及2020年的全年純利才錄跌幅，反觀大家樂由2017年開始，純利已不斷下跌，故大快活的基本面較為吸引，若投資者有意入手，可在股價15.5至16.5元之間買入。