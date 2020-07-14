麥當勞大中華區前高層搞餐飲App　變身「顧問」助小店疫境自強

受到新冠肺炎疫情的影響，不少行業遭受不少打擊。所以節省開支成為企業重要課題。餐飲零售管理系統（POS）科技公司iCHEF（資廚）的香港區負責人李思明指，除了為小餐廳提供POS系統，以方便日常餐廳的運作，也會為小餐廳構思如何改善商業模式，令他們的「生意做多少少」，幫助小餐廳繼續營運。據iCHEF的研究，旗下客戶平均營業額跌15%，比香港餐飲業整體數字略低。

iCHEF由一群台灣人創立。其中的創辦人程開佑曾是麥當勞大中華區的策略總監，負責分析中國市場的營銷方法。因緣際會下，他於2012年外國回流返台，並跟高中同學一起創業。

iCHEF成立已有8年，程開佑明言希望幫助小餐廳經營。（iCHEF提供）

港餐飲業現兩現象 開店風險高

iCHEF的餐飲iCHEF POS，主打中小型餐廳，店家僅需要一部POS機和iPad，便可以進行日常餐廳日常營運，由預約、下單、結帳到分析盈利數據等。此外，iCHEF也會為餐廳提供業務的規劃，協助餐廳開店、營運及擴展分店。

程開佑解釋，大餐廳有更多資源投資在硬件上，但很多小餐廳的資源不足，所以他決定針對小餐廳，做一套方便又簡單的POS 系統。iCHEF 2012年在台灣創立，於2016年從台灣市場進入香港，程開佑發現香港餐飲業有兩個現象，「香港跟台灣比起來，開店的風險很高，除了有大牌（照）、小牌（照）的政策你要去配合之外，租金成本也非常高，如果你的翻桌率（來客數量）不夠，絕對付不起租金！」他續稱，這些因素令開店失敗的機率變得很高，例如選址稍一不小心，生意隨時觸礁。「『牌道規劃』是一個相對複雜的詞，意思係要揀一個比較方便的門牌及地址，方便食客過黎用餐，要非常小心，不要犯錯，才能夠把店成功開出來。」

提高餐廳議價能力 幫手爭取優惠

有見及此，iCHEF決定降低香港小餐廳開店風險。在硬件上，他們會以簡單易控的畫面操作，並提供營業分析，助客人降低成本。iCHEF 香港區負責人李思明以庫存功能為例，店家在畫面上按食品種類的「加號」，及填寫負責人的名稱便完成入貨程序，若庫存低於店家所訂立的標準便會通知店家，從而減低前線人手的壓力，方便盤點。

在軟件上，李思明續指由於小店缺乏與餐飲業務有關的供應商議價的能力，故他們會預先與電子支付系統、流動通訊服務、口罩供應商、地產代理等公司協商折扣優惠。以地產代理為例，李思明指「地產代理會幫我地搵店，俾番我地客戶。又例如我地會同一、二線嘅商場合作，如果佢（客戶）搵商場舖，我地都會業主傾好個租金價格，過往會比平時低大約8折價錢」。公司也有餐廳的群組，幫助小店在不同時期經營時遇到的問題，並提供市場營商的意見。李思明笑言，「我地好似餐飲顧問」。

在疫境下，用盡方法幫助餐廳，也有部分的店家更能在疫市下開分店。「其實我地當中都有個幾窩心（事件），就係現有嘅大部分餐廳都冇話有太多倒閉，反而佢地去諗夠竟點樣可以繼續營運，甚至乎有一個叫疫境開餐廳」。

阿久根和牛立燒店經理張以郎﹙左﹚指ICHEF能幫忙篩走不好賣又不賺錢的產品；右為iCHEF 香港區負責人李思明。（歐嘉樂攝）

iCHEF用家：任何時候都有好多支援

李思明坦言，在1至4月疫情期間，的確有不少餐廳憂慮前景。但5月至6月的餐廳使用iCHEF的數字按年升2成。目前iCHEF在香港、台灣、新加坡﹑馬來西亞有10,000家，當中約有400間香港餐廳使用iCHEF，李思明期望iCHEF未來三年能與逾1,000間餐廳合作。

iCHEF的餐廳夥伴﹑作為用家的阿久根和牛立燒店經理張以郎坦言，iCHEF「有好多支援」，POS機既方便又節省位置，加上數據分析，有助他了解客人消費的習慣，從而針對茶單作出相應的改善，增加盈利。