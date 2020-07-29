第2季GDP按年跌9%遜預期　學者籲政府不應再提供補貼

本港今年第二季經濟倒退9%，差過市場預期，期內私人消費開支下跌14.5%，較第一季10.6%的跌幅加劇。政府更明言，雖然美國和歐元區經濟似乎已走出谷底，但在有效疫苗或療法出現之前，其復蘇的路徑可能是緩慢和顛簸不平。

不過政府並無看淡香港經濟前景，認為只要本地疫情再次受控，外圍環境又繼續改善，香港經濟可望在今年餘下時間逐步復蘇。經濟師亦認同，香港經濟表現繫於疫情變化。

食肆從29日起全日暫停提供外堂食，莊太量料第三季私人消費進一步下跌。（余俊亮攝）

莊太量料第三季經濟按年跌6%

中大經濟學系副教授莊太量表示，是次跌幅遜於預期，主要受私人消費開支和固定資本跌幅加劇拖累，加上政府消費開支增加所致，可幸的是目前香港經濟仍是錄得單位數跌幅，較澳門第一季經濟按年下跌48.7%，及新加坡第二季經濟按年下跌12.6%表現較佳。

莊太量估計港府禁止堂食將使私人消費開支進一步下挫，「啲人出唔到黎食飯，都唔會點行商場、買嘢」，不過，他預料第三季經濟只會按年下跌6%，皆因去年第三季經濟已經收縮2.9%，在基數較低情況下，預料第三季經濟按年跌幅不如第二季這麼大。

他估計全年香港經濟將會下挫約7%；並指出在資源有限之下，政府不應再向各行各業作補貼，反而待疫情好轉後，撤回限制社交距離措施，並重新開關，這樣才能讓經濟復甦。

中大經濟學系副教授莊太量表示，本地倒閉潮及失業潮會否加劇，就視乎政府會否收緊勉疫政策。（資料圖片）

星展料第三、四季跌幅少過10%



星展銀行（香港）經濟研究部經濟師謝家曦表示，第二季GDP跌幅比預期差，因疫情今年5月底、6月初曾見改善，不料按季仍要跌多0.1個百分點。今年第2季私人消費按年實際下跌14.5%，較該行預期更差，因本身認為6月疫情改善下，市民出街消費增加，結果是上一季錄得的跌幅加劇了。

星展謝家曦指出，收緊限制社交措施，對GDP影響。（歐嘉樂攝）

本地固定資本形成總額方面，相信是因經濟環境差而按年跌兩成。服務輸出因旅遊業完全停擺，按年跌46.6%，是很誇張的跌幅。

展望今季GDP，他說，雖然限制社交措施收緊會影響GDP表現，然而因去年第三及第四季數字基數效應較低，故料按年跌幅不會到10%或以上。