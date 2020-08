【專訪】9成員工WFH　港交所人才管理一哥︰信任建於溝通之上

歷時半年的疫情仍未放緩,迫使香港人要面對生活新常態,職場有更多人在家工作(Work from home,WFH),香港交易所(0388)亦不例外。港交所董事總經理兼人才管理主管蔡家聰指,交易所對WFH的指引是「As many as you can」,由之前約一半員工在家工作,現在WFH比率已經提升至80至90%,以保障員工健康。