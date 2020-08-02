【專訪】9成員工WFH　港交所人才管理一哥︰信任建於溝通之上

歷時半年的疫情仍未放緩，迫使香港人要面對生活新常態，職場有更多人在家工作（Work from home，WFH），香港交易所（0388）亦不例外。港交所董事總經理兼人才管理主管蔡家聰指，交易所對WFH的指引是「As many as you can」，由之前約一半員工在家工作，現在WFH比率已經提升至80至90%，以保障員工健康。

蔡家聰說，港交所去年中起開始實施WFH措施，大家對WFH模式已很習慣，最近對員工進行的調查顯示，84%員工認為WFH的生產力與公司沒有分別。至於部分如較年輕同事，或家中環境不太適合WFH的，如沒枱、沒電腦，或家裡有小孩等，公司會因應個別情況處理。他形容，WFH是大時代趨勢，「好多公司在想就算在疫情過後，會否再多一些WFH」。

蔡家聰表示，對員工的信任要建立在溝通上。﹙區嘉俊攝﹚

員工WFH如何監察？ 信任建立於溝通

不過，WFH也衍生出一些職場管理問題，例如無法面對面溝通可能影響工作，或是員工效率難以監察，有老闆甚至認為WFH是「益員工」。

蔡家聰說，這是一個恒常問題，「兩年前WFH不是太普遍，大家會有疑惑，但經過這一年，其實真的沒所謂！」他續稱，從過往一年的實踐經驗，信任要建立在溝通上，公司可以安排員工會議，就工作進度有定期溝通，「唔好assume﹙假設﹚員工唔做嘢先，從output﹙結果﹚睇有無做嘢。」雖然無法面對面溝通，但有效運用視象會議，已經可以讓員工表達和交流意見，在疫情大環境下做到精益求精。

雖然近九成員工WFH，但疫情未有影響港交所的招聘工作，蔡家聰透露，整體收取的履歷數量多過以前，如來自本港校園招聘的履歷上升近30%，只是疫情下出行受阻，來自英美等海外國家的履歷下跌兩至三成。