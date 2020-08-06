【長和系業績】上半年慘淡　分析：長和業務較佳　惟併購之路崎嶇

今年新冠病毒疫情肆虐下，長和系業務也不能幸免。長和﹙0001﹚半年少賺29.05%至130億元，長實﹙1113﹚更少賺58%至63.6億元。兩間公司同時減派息。

分析認為，長和除了較具防守性的電訊業務以外，其餘業務均受到不同程度的影響，加上企業併購受中美磨擦影響被「綁手綁腳」，料其盈利前景短期內仍受壓；股評人則指出，兩間公司派息比率與去年相若，會投資傾向「一號仔」長和，相信股價可上望58元。

在疫情影響下，長和系公司業務大受影響，包括物業、零售、基建、能源及電訊等。（資料圖片）

疫情全球爆發，綜合企業長和旗下主要業務均受影響，包括港口、零售、基建、能源及電訊等，期內EBIT由362.68億元，急降至286.19億元。其中，赫斯基能源表現最教人失望，上半年EBIT虧損54.52億元，去年同期EBIT則為正數。與此同時，零售業務也大受打擊，EBIT由69.94億元，大減52%至33.81億元。

至於長實，純利按年大減58%至 63.6億元。期內，物業銷售收益達90.04億元，按年升近兩成。業績大走樣，主要因為酒店業務受疫情拖累，收益蒸發96%至3,300萬元，而透過收購Greene King而新設的英式酒館業務，因英政府規定酒吧及餐廳強制關閉而產生重大經營虧損，金額高達19.38億元。

長和系各類業務都面對嚴峻挑戰，派息亦罕有減少，長和中期息大減29%至61.4仙，長實亦減派34.6%至34仙。

李澤鉅在分析員會議上稱，長實仍處於「收購模式」，繼續尋找潛在收購機會。

李澤鉅︰不預測下半年派息

長和系主席李澤鉅於長實分析員會議上，未有討論派息政策，又指不會預測下半年的派息計劃，僅強調中線會維持健康派息政策，維持回報股東的傳統。

他又強調，全球疫情蔓延帶來很多挑戰，但同時產生不少機會，長實仍處於「收購模式」，繼續在香港、中國及全球各地尋找更多潛在收購機會，收購目標主要考慮到利潤及質素，希望可以提高持續收入，目前正有1至2個項目正在洽商。他又提到，近期收購的安達臣道地皮的利潤是近兩至三年來最健康的資產。

另外，李澤鉅亦於長和分析員會議上稱，疫情的變化仍然是未知之數，地緣政治及貿易壓力由去年開始大增，環球經濟仍然嚴峻，故此現在對今年作任何揣測，仍言之尚早。不過，他在會上亦主動提出，希望下次能夠親身與分析員會面，代表酒店、餐廳重開，意味業績將會更加理想。

長和旗下電訊業務包括5G服務，相比其他業務更具新經濟概念。（資料圖片）

岑智勇︰長和好過長實

雖然長和及長實同時減派股息，但獨立股評人岑智勇指出，兩家公司的中期派息比率與去年相若，其中長和維持約18.2%，派息減少只反映盈利下跌，並非改變派息政策。若要從長和和長實兩間公司作出投資選擇，岑智勇傾向「一號仔」長和，他認為現時市場熱炒新經濟股，而長和擁有電訊業務，「摱車邊」算是有新經濟概念。不過，儘管長和的資產及業務分布不同國家，但基於疫情影響下，「去到邊都瀨嘢」。

岑智勇認為，長實較為集中本地地產業務，在經濟差的情況下，相信新樓、酒店、寫字樓市場難有好表現，加上香港的政治因素影響下，長實的盈利前景相對未明朗。再者，今年長和的盈利受累於歐羅及英鎊弱勢下，出現匯兌虧損，但岑智勇相信下半年美元走弱，非美元貨幣升值下，下半年長和的匯兌因素會有好轉。

「一號仔」近期股價表現跑輸大市，今日﹙6日﹚收報50.9元，岑智勇認為，其業績並非令大失所望，而業務組合亦較長實好，股價落後大市，目前仍呈「三角爆邊」走勢，相信向上突破可見58元水平。不過，一旦市場看淡長和，向下「爆邊」的話，相信股價可低見47元，甚至直逼3月的「疫情底」，即45.05元。

有分析員指，中美關係惡化之下，長和難以在美國或與美友好國家進行收購。（資料圖片）

長和海外併購恐「綁手綁腳」

不過，也有外資銀行分析員認為長和最具防守性的電訊業務僅佔三成，其餘港口、基建、能源、零售業務均受到不同程度的影響，將拖累下半年整體表現，加上推動業務增長的企業併購屢次觸礁，不看好集團盈利前景。他認為，長和以往全年派息比率為31％，相比長建及新創建等股份為低，而公司高增長的時期已過，市場憧憬其穩定派息，現時減派息的決定十分「 孤寒」。

該名分析員續稱，受到中美貿易磨擦等因素拖累，長和的併購之路已被「綁手綁腳」，早前以色列海水化淡廠項目因美方施壓而告吹，反映集團已難以在美國或與美友好國家進行收購，亦不會選擇投資內地市場，未來會在歐洲國家繼續尋找收購合併機會，估計會由瑞典、丹麥及英國著手，收購現金流較強的基建及電訊企業。

疫情打擊長和系各項業務，他分析，目前港口主要受疫情及各國封關打擊，基建業務受英國稅率下調影響收入，赫斯基能源受油價波動拖累，零售亦要視乎經濟復蘇才有望好轉，至於旗下電訊商將推出5G網絡，他指對業務只有一次性收益，長遠在電訊商的價格競爭下仍為為「死胡同」，難錄明顯盈利增長。不過，長和主要的基建及電訊業務需求穩定，料可減低整體影響。