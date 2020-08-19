阿里巴巴明公布業績　分析料電商造好　關注深圳盒馬停業影響

中美科技戰愈演愈烈，外界一度憂慮阿里巴巴（9988）會成美國下一目標，美商務部其後澄清無意對阿里有所行動後，暫釋市場疑慮。阿里將於本周四（19日）公布上季業績，市場預期非通用會計準則（Non-GAAP）純利升15%至358億元（人民幣．下同）。分析指阿里美國業務佔比細，料業績受惠電商需求造好，加上估值具值博率，可作績前部署。

美國總統特朗普上周末在白宮發布會上，有記者問到會否考慮禁制更多中國科技公司，如阿里巴巴時，當時特朗普簡單回應正在研究。（資料圖片）

美無意對阿里出手

美國總統特朗普上周末在白宮發布會上，有記者問到會否考慮禁制更多中國科技公司，如阿里巴巴時，當時特朗普簡單回應正在研究，引起外界憂慮阿里會否成華府下一目標。不過，美國商務部長羅斯及後接受訪問時，指目前美國正為拆售TikTok一事而忙碌，暫未考慮對阿里出手。

暫時走出美國打壓陰霾的阿里巴巴，將於本周四公布截至6月底的首財季業績，市場預期非通用會計準則（Non-GAAP）純利升15%至約358億元；收入料按年增29%至約1,483億元。

中金表示，慮到大促銷日平台優惠幅度較往年大，且釘釘等創新業務相關虧損隨使用量增加，或為EBITA增長速度將受壓並放緩至17%。（資料圖片）

平台優惠加大或累EBITA增速

中金表示，阿里首財季收入受惠於疫情受控後，整體線上銷售表現強勁，部分商戶亦願意增加線上渠道的營銷預算，以抵銷線下渠道的疲弱表現，但考慮到大促銷日平台優惠幅度較往年大，且釘釘等創新業務相關虧損隨使用量增加，或為EBITA增長速度將受壓並放緩至17%。

摩根大通則認為，阿里維持在多個策略性重要項目的投資，包括發展中市場及本地生活服務，但上季因沒有在銷售及市場推廣上過於進取，季度盈利能力將得以支撐。該行又指，非電商業務或為業績帶來驚喜，包括雲服務利潤率及金融科技盈利能力提升。

陳偉聰表示，特別是近日深圳盒馬鮮生店鋪有員工確診，多間門市需暫停營業，需要關注管理層對該分部的業務指引。（資料圖片）

陳偉聰：京東證內地電商需求 關注盒馬關店影響

友信證券研究部總監陳偉聰表示，「618」電商購物節料帶動京東（9618）和阿里在內的電商平台GMV提升，參考京東剛公布的季績，受惠京東超市和生鮮食品業務造好，收入和經調整利潤分別升33.8%及66.1%，表現不俗，相信阿里業績亦不會太差，加上阿里在業務層面比京東更多元化，如天貓近年已吸納不少國際品牌開設旗艦店，及雲計算業務料持續增長，比京東更有賣點。

他說，投資者可留意阿里的核心商業業務中，天貓GMV和DAU變化，及淘寶直播能否帶動GMV上升；其次是主打生鮮食品的新零售業務表現，特別是近日深圳盒馬鮮生店鋪有員工確診，多間門市需暫停營業，需要關注管理層對該分部的業務指引。

陳偉聰說，美國擴大打擊範圍至其他中國科技企業是一大風險，禁令延伸到甚麼地步亦難以捉摸，惟阿里業務以內地和東南亞市場為主，美國業務佔比較細。（資料圖片）

阿里美國業務佔比較細

中美關係日趨緊張，美國把矛頭指向中國科技企業，阿里雖暫時「逃過一劫」，但投資氣氛上仍有陰霾。陳偉聰說，美國擴大打擊範圍至其他中國科技企業是一大風險，禁令延伸到甚麼地步亦難以捉摸，惟阿里業務以內地和東南亞市場為主，相比騰訊在美國重點投資數家遊戲公司，阿里美國業務佔比較細。

操作上，陳偉聰指阿里估值較京東和騰訊（0700）為低，市盈率約33倍，較具值博率，加上業績有望向好，不排除績後會突破之前高位263.8港元，故有貨可繼續持有，無貨亦有條件入市。