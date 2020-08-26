投資攻略｜「ATM」股價勢如破竹　易方資本分析師：能叫泡沫嗎？

疫情令用戶更加依賴互聯網，市場復甦期間，科技股遠遠跑贏大市，股價不斷創新高，未及早意識科網價值的投資者，回報望塵莫及，可謂多麼羨慕多麼妒忌多麼恨。港股代表「ATM」（阿里、騰訊、美團），今年股價如入無人之境，本欄訪問易方資本高級分析師Dennis Guan，講解ATM估值是否合理，和三家公司的競爭格局如何。

納指頻頻創新高，新經濟與傳統價值股的估值差距進一步擴大，市場近期屢有科網泡沫重現的疑問。不過，摩通近日發表報告就指，科技股驚人的升勢將會持續，建議繼續持有科技股，享受未來增長潛力。報告還指，與過往科網泡沫不同，今輪科技股升勢，背後有強勁的盈利及現金流支撐。

ATM業績勝預期

科技巨頭的港股代表有「ATM」—阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）和美團點評（3690），三家公司公布第二季業績後，股價再迎新一輪升浪。

先看騰訊，次季Non-IFRS盈利301.53億元（人民幣．下同），按年增長28%，高於市場預期約4%，手遊繼續是增長動力。按騰訊股價於550元水平計，動態市盈率（過去12個月市盈率）約46倍。

至於阿里巴巴截至6月底止的季績，Non-GAAP盈利為394.74億元，增長28%，同樣勝過市場預期，加上螞蟻集團上市、納入恒指等短期利好，刺激股價高唱入雲至接近280元水平，動態市盈率為31倍，仍比騰訊便宜得多。

為何騰訊可獲更貴估值？

只是，買股買前景，比較騰訊和阿里的預測市盈率，前者2020年和2021年預測市盈率分別約38倍和31倍，後者則為31倍和25倍，考慮到阿里所在的中國電商市場競爭激烈，用戶增長疑面臨「天花板」，難復以往高增速，只能盼望阿里雲早日盈利，而騰訊仍可憧憬遊戲業務海外擴張、微信加速變現，不難理解為何市場肯給予較高估值。

美團無疑是三股中最難估值，次季調整後淨利潤為27億，按年增加82%，遠勝市場預期的盈利中位數1.95億元，然而，目前美團動態市盈率為400倍，實在令人卻步。據彭博綜合券商預測，明年美團盈利可大幅提升至160億元。即2021年預測市盈率約83倍，如此看來，是否「泡沫」真的是見仁見智。

彭博數據顯示，美團2021年預測市盈率約83倍。（資料圖片）

分析師﹕騰訊挑戰來自字節跳動

科技股遠遠跑羸大市，易方資本高級分析師Dennis Guan表示，資金抱團大型互聯網公司，第一是基本面和業績強，第二是怕風險，選擇流動性強的公司，第三是流動性氾濫，隨資金愈來愈多，估值水平可能還會往上。

騰訊和阿里的2021年預測市盈率分別約31倍和25倍，他回應：「能叫泡沫嗎？感覺還好，貴不貴因人而異，有人喜歡買50倍的，有人就喜歡買20倍的。」他又說，這些大公司的市盈率雖高，但增速趕得上，較大風險是美國制裁，「但看起來對阿里、騰訊，尤其對美團基本沒甚麼影響。硬件那些隨便能被美國制裁，軟件和互聯網可能相對好一點，尤其是更著重國內市場的。」

Dennis Guan說，從估值上，美團按市盈率計會較昂貴，但認為美團是三家公司最具確定性的，在國內競爭格局中，只需應對阿里的餓了麼，然而餓了麼很難對美團造成威脅，至於阿里巴巴在各方領域競爭都滿激烈，例如除餓了麼之外，生鮮食品業務亦要面臨美團的入侵。

至於騰訊，他認為「比較穩」，唯一風險主要來自字節跳動的挑戰，因該公司平台眾多，如抖音、西瓜視頻和每日頭條，若公司發展海外受阻，在國內對電商、廣告和遊戲發力都會較狠，可能直接單挑電商巨頭阿里及遊戲巨頭騰訊，「三者混戰會較激烈」。