【港股走勢】申萬宏源麥嘉嘉：恐慌指數VIX急升　有獲利先減磅

美股昨日大幅回調，其中納斯達克指數插近5%，拖累今早環球股市走弱，港股早段插逾500點。

申萬宏源投資顧問服務部主管麥嘉嘉稱，事實上昨日已經見到有「恐慌指數」之稱的VIX指數，即月與10期貨有明顯差距，當時VIX指數即月只有26，但VIX指數10月期貨已抽至34以上，反映市場對美國大選的不確定性。而美股昨日已率先大幅回調，一些高估值的股份被拋售，即日VIX指數都隨之急升。

港股未必「跟足」美股回調

至於本港股市方面，她指出，今早跌幅一度擴至500點以上，但幅度明顯不及美股，反映環球資產配置，當美股回調資金或從美國流向A股及H股。加上美元近期弱勢，而人民幣相對走強，此情況有利新興市場造好。她認為，除非再出現一次環球恐慌性拋售，否則港股未必「跟足」美股回調。

她建議投資者如持有科技股，原先有獲利可先行減磅，或留下一半作長線投資；至於無貨者可以等候深度回調再作部署，但明言目前並非大手吸納時機。她估計恒生指數在數天內要守穩100天線才有支持，否則波動區間需向下移，至23,000點至25,000點。

申萬宏源投資顧問服務部主管麥嘉嘉稱，近日VIX指數的走勢已反映美股有回調的危機。

黃志陽：恒指24000點有較大支持

安山資本資產管理部董事黃志陽亦指，VIX指數近期向上，促使美國股指受壓，美股隔晚突然急挫，觸發投資者「有少少驚」。他說，首先需確認美股牛市走勢是否結束，若市況其後沒有連續數日急挫，「例如出現一、兩支大陰觸」，料港股可企穩。

他指出，恒生指數的上升軌道已穿，但23800點至24500點橫行區未破，料恒指在24000點有較大支持。

對科技股「洗倉」，黃志陽指，香港科技股主要跟隨美股走勢，如市況氣氛回順，在熱錢多的情況下，料調整不會太深，並在反彈中成為領頭羊，舉例阿里（9988）和騰訊（0700）為最值博，「估值唔貴，有業績支持，龍頭地位」。至於傳統類板塊近日走勢穩步向上，如香港地產股和收租股在低位爬上，反映也有資金逐步吸納。

安山資本資產管理部董事黃志陽指，騰訊（0700）和阿里（9988）或在反彈市中成領頭羊。（資料圖片）

藺常念：兩板塊炒過龍

智易東方證券行政總裁藺常念表示，科網股過去數月大幅上升，如美股的蘋果公司、Tesla、Zoom升幅以倍計，故市況應有正常調整，但認為不會出現如3月份般的股災，「最壞情況已發生咗」。

他以港股為例，認為醫療器械股、未有盈利的生物科技股和物管股都「炒過龍，應該要冧樓」，反而巨型科網股，例如騰訊（0700）和阿里巴巴（9988）市盈率並非太過份，值得趁低吸納。