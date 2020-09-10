英鎊匯價9月至今累跌4%　兌美元有機會見呢個位

隨着英國脫歐的過渡期將屆滿，英鎊近日低企，香港時間周三（9日）晚上7時許，1英鎊低見1.2885美元或9.9867港元，是逾1個月低位，與本月1日1.3465美元高位水平相比跌4.3%。獨立外匯商品分析師盧楚仁相信，英鎊將持續弱勢一段時間，有機會見1.2美元水平。

英國與歐盟本周展開新一輪貿易談判。倫敦政府準備周三公布《內部市場法》（Internal Market Bill），被指部分條款與脫歐協議中的內容衝突，變相推翻協議部分內容。歐盟則警告，倘英國試圖推翻1月簽署的脫歐協議部分內容，雙方將無法達成貿易協議。

英國媒體引述消息人士稱，首相約翰遜將推翻與歐盟達成的脫歐協議中的部分內容。（Getty）

據《路透》報道，英國政府會告知歐盟，在本周新一輪的貿易談判中，必須取得進展，否則英國將開始準備在無貿易協議下脫離歐盟。

高盛經濟師Adrian Paul認為，英國首相約翰遜（Boris Johnson）難以抵抗年底前達成脫歐貿易協議，因為倘若以混亂方式脫歐，其領導地位將面臨多項威脅，包括贊成獨立的蘇格蘭民族黨聲勢得以壯大、工黨領袖獲更多支持、英國經濟在疫情復蘇期間面臨的考驗。ING銀行外匯策略主管Chris Turner形容，這是英國脫歐進程中採取的「邊緣政策（brinkmanship）」，他相信有一半機會達成協議。

在英國與歐盟的貿易談判過程中，有關北愛爾蘭邊境的問題一直是造成雙方遲遲無法達成共識的關鍵。英國脫歐後，與北愛爾蘭地區接壤的愛爾蘭共和國依然是歐盟成員國，意味北愛爾蘭與愛爾蘭之間的邊境將成為歐盟與英國之間的邊境。但由於歷史上關乎愛爾蘭統一運動的敏感性，如何避免兩者之間出現「硬邊界（hard border）」——即在兩地接壤處設置特定的通關口岸限制貨物往來——成為談判需要攻克的難題。

目前的北愛爾蘭與愛爾蘭共和國之間並不存在實體的邊界，人員和貨物可以自由來往。圖為一輛牽引車跨過兩地邊境。（Getty）

盧楚仁：九成機會硬脫歐

獨立外匯商品分析師盧楚仁表示，美匯美股走勢背馳下，美股近日轉弱，有利美元繼續轉強，而且英國脫歐協議談判上出現波折，談判近乎破裂，歐盟有可能尋求國際訟裁，與英國對簿公堂，目前形勢下，硬脫歐的機會達到九成。

盧楚仁認為英鎊會持續低企，有機會到1英鎊兌1.2美元水平。（鄭子峰攝）

盧表示，英國有意改變脫歐協議中對北愛爾蘭的處理，市場恐懼不單英國與歐盟的貿易協議「傾唔成」，更延伸到北愛爾蘭問題，故部分持有英鎊的人期望落空，英鎊「好倉盤」會遭斬倉，亦有人買了很多英鎊認沽期權，有關因素推動下，英鎊「逢位破位」。

他預料英鎊會先向第一關1.28美元下試，倘失守，有機會到1.2美元，至於會否重見今年3月1.1485低位則言之尚早，本身對英鎊有實際需要的人士可在英鎊到達1.2美元水平時考慮部分吸納。