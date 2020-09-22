滙豐9月暫累瀉15%逼28元關　專家點評拖股價後腿因素

滙豐控股（0005）股價繼昨日失守30港元後，今日續「腳軟」，低見28.3元，終收報28.7元，跌2.05%。回顧9月開局最高見33.8元，目前已逼近2009年「世紀大供股」時28元的供股價，以今日收市價計，已累跌15.1%。《香港01》綜合近期滙控面對的負面消息，由專家拆解哪項「最拖住獅王後腿」。

中外負面消息夾擊

曾經是散戶愛股的滙控，近日負面消息不斷，本周日（20日），中國官媒《環球時報》首席記者Qingqing Chen於其個人Twitter引述消息人士表示，滙控極可能被列入中國商務部首輪不可靠實體清單之中，以回應美方打壓中國企業。據中國商務部《不可靠實體清單規定》，對列入不可靠實體清單的外國實體，中國可視情況限制或禁止其從事與中國有關的進出口活動，限制或者禁止其在中國境內投資等。

《環球時報》記者於個人Twitter引述消息人士表示，滙控極可能被列入不可靠實體清單之中。

同日，滙豐被指曾容許涉龐氏騙局資金經美國轉帳到香港。英國廣播公司（BBC）報道引述逾2,000個FinCEN文件，銀行向美國監管當局提交的「可疑活動報告」（Suspicious Activity Report，SAR）顯示，滙控在2013及2014年，涉嫌容許騙徒由美國滙豐將8,000萬美元（6.24億港元）轉到香港戶口。

此外，滙控業務所在的歐洲及英國，新型冠狀病毒肺炎近期出現反彈。西班牙在剛過去的周末2天，新增31,428宗確診個案，累計個案增至671,468個。英國方面，政府首席醫療顧問惠蒂（Chris Whitty）及首席科學顧問瓦蘭斯（Patrick Vallance）警告如不加以控制，英國在10月中前或會出現每日新增5萬宗病例的情況。首相約翰遜（Boris Johnson）今日會召開緊急會議。法國過去一周末錄得近1.35萬宗新增確診個案，創單日新增確診個案數字新高。

不能不注意的是，美聯儲主席鮑威爾8月底宣布新政策框架，將正式引入「平均通脹目標」的政策，意味美聯儲允許通脹率「適度」高於2%的目標於「一段時間」。9月16日，美聯儲（Fed）如預期般保持利率不變，聯儲局會後公布的利率點陣圖顯示，到2023年利率很可能仍會保持在接近零的水準，而2020年底聯邦基金利率預期中值為0.1%，6月預期為0.1%；2023年底聯邦基金利率預期中值亦為0.1%，這意味銀行淨息差將有一段長時間受壓。

捲涉洗錢消息帶來不明朗影響最大

以上四大負面消息，哪一項影響滙控較大？光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，美聯儲到2023年利率很可能仍會保持在接近零的水準，市場在此前早已消化長期近乎零息的措施，疫情方面，由於滙控業務收入來源主要仍是香港，故歐洲、英國疫情雖反覆，未至於要擔心影響滙控收入。

溫相信，滙控可能被列入中國商務部首輪不可靠實體清單，可能消息對滙控影響稍大，反映滙控不止受對美國針對，也受中國針對，儼如「中美關係的犧牲者」，雖然滙控備受兩方壓力都是已知事實，但目前有關情況似有惡化之兆。

至於滙控被指曾容許涉龐氏騙局資金轉帳到香港，溫認為有關消息帶來的不明朗，對滙控的影響最大，例如「會否引發美國在其他方面針對滙控的調查」，屆時倘面臨罰款，金額又可能涉數十億元，「不明朗、睇唔通，都係市場最擔心（的情況）」。

溫傑認為，滙控面對太多不明朗因素而又未解決的情況下，股價不樂觀。（羅君豪攝／資料圖片）

溫傑表示，相信今日連續第2天股價下跌，是反映捲入涉嫌洗黑錢事件的因素，然而未知事件會否有後續發展，料現階段股價仍未完全反映相關因素。他說，倘再沒有新的壞消息，「股價28元都應企得穩」，但認為滙控太多不明朗因素而又未解決的情況下，即使目前市賬率僅約0.41倍，股價亦不樂觀，「投資者買藍籌股，其實都是希望該股表現穩定」。

至於坊間不時要求滙控分拆或重組業務，溫表示，倘若傳出分拆或重組業務，雖會是潛在利好股價的消息，但一般而言，過程困難且涉及很長時間，投資者若是博這些要求落實而買滙控，無疑是「買憧憬」。