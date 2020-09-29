美股隊長專訪｜大選年美股走勢有路捉　市場預告這位候選人Win？

2020年是歷史性的一年，自3月全球爆發傳染力極高的病毒疫情，環球經濟陷入歷史性倒退，股市大幅波動。加上今年是美國大選年，是影響未來全球貿易、外交的關鍵因素。快將踏入第四季，《香港01》訪問了有「美股隊長」之稱的吳瑞麟，由他分析第四季股市的去向，以及美國大選帶來的變化。

美股隊長相信，大選結束後，後市會重現上升動力，又聲言市場已經對美國大選結果作出預告，相信很有機會由拜登（Biden）勝出總統選舉，原因何在？

統計資料顯示，由1928年起計算，每一次大選年8月平均是全年升幅最佳的月份。（受訪者提供）

美股隊長引述統計資料，由1928年起計算，每一次大選年8月平均是全年升幅最佳的月份，而9月、10月則較多錄得跌幅，表現較差。而選舉結果出爐後，11月至12月傾向上升。

翻查今年大選年美股8月至今走勢，出奇「配合」。8月納斯達克指數單月累升9.6%，增長幅度驚人，MSCI環球指數更在8月份創出34年以來走勢最佳的8月。惟9月初見頂後急挫，在9月3日至8日的三個交易日，納指盤中累計跌幅高達10%！直至9月中下旬，納指仍未能收復月初的失地，令9月全月出現跌幅的機會日漸增加，進一步符合過去大選年的「往績」。

美股隊長吳瑞麟指，今年大選年美股的走勢已經對大選作出了「預測」。（龔嘉盛攝）

大選年8月「例升」 大選後美股趨明朗

吳瑞麟相信，8月至9月的瘋狂升浪主要是由散戶主導，而基金亦隨時「一毫子現金也不剩」，甚至利用槓桿操作，就連軟銀亦疑似「炒房」上身，買入大量認購期權，可見當時大市氣氛如此熾熱。吳瑞麟補充，雖然當時有機構投資者感到股市過熱，但亦不敢貿然減倉，「一直以來不少基金表現已長期跑輸納指，假如提早一星期減倉，可能隨時再被指數『拋甩』7%至8%」。

可是，到了9月初，指數開始大幅回調，連日爆發「小股災」，令這些「怕執輸」的基金輸得很慘，「回得太快，基金走唔到」。吳瑞麟坦言，當指數可以在3個交易日內大跌10%，部分中型科技股更是勁跌30%，令基金元氣大傷，「依家基金唔敢入場，因為唔少股份跌穿支持位！」。

吳瑞麟指出，如果按照過往大選年統計的走勢，大選過後11月及12月一般都會造好，他相信，只要當大選結束後，移除市場最討厭的不明朗因素，大市向上的機會較大。

根據以往大選年，執政黨若勝出大選，股市早在9月、10月持續走上。但若然預計執政黨落敗，便會由9月開始下跌至大選。

美股「預言」拜登勝出機會大

根據最新的民調顯示，民主黨拜登（Biden）的支持度暫時領先特朗普（Trump）。那麼股市上的「民調」又反映了甚麼結果？吳瑞麟稱，美股市場亦同樣傾向「支持」拜登踢走特朗普。

他引述統計指，過去如果市場預計所謂「執政黨」連任，即是今年由共和黨勝出總統大選的話，通常9月美股已開始上升，升勢直至大選；但若然是預計「在野黨」勝出，即今年由民主黨勝出總統大選，多數8月已經見頂，並跌至大選。所以根據目前大市的走勢，「市場民調」似乎反映民主黨勝出的機會較大。

吳瑞麟強調，不論是共和黨或民主黨勝出大選，對後市的影響分別不大，反而是對個別行業影響有異。不過，他提到如果參眾兩院由兩黨各自控制，無法順利單方面將政策落地執行，這樣的情況卻是股票市場最樂見的局面，因為市場最歡迎是不受干預，而往往股市在這些的情況下升勢均相對較好。