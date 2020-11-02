訪問｜渣打溫拓思︰香港區業務具韌性　整體信貸損失可控

新冠疫情持續，加之環球處於低息環境，令銀行業營運帶來巨大挑戰。不過，渣打集團（2888）行政總裁溫拓思（Bill Winters）在香港會見傳媒時表示，透過改善旗下負債組合，可緩解低息環境帶來的衝擊，他又指香港業務具韌性，中港財富管理業務持續反彈，有助帶動集團表現。

渣打上周公布第3季度業績，期內除稅前法定溢利4.35億美元﹙美元‧下同﹚，按年跌61%，主要受累淨利息收入按年減少16.3%的同時，信貸減值上升27.8%。

集團第3季淨息差減少38個基點至1.23%，但預期平均淨息差將於未來兩個季度略低於目前水平並企穩。溫拓思表示，透過改善旗下負債組合，成功緩和低息環境帶來的負面影響，而且資產增長表現良好亦抵銷淨息差下跌的影響。

港區業務具「韌性」

香港區除稅前基本盈利3.32億元，按年跌26.7%，按季則升1.53%。溫拓思形容香港區表現具具「韌性」，雖然經過去年的社會不穩，今年的新冠肺炎疫情，港區表現亦只是放慢。他續指，疫情下客戶信貸拖欠有輕微上升， 然而整體信貸損失處可應付的水平。中小企客戶方面，溫拓思指他們是最受疫情影響的一群，信貸損失有增加，但仍屬可控。

他表示，香港區資產價格相對仍然強勁，將構成非利息收入方面最大來源，而財富管理產品產品的費用收入亦會帶來幫助。溫拓思亦相信人民幣匯價持續波動下，客人作出風險管理，會是另一個主要的收入來源，集團亦預期貿易活動會反彈，由此帶來機遇，中港兩地都持續有投資活動，相信會繼續帶動穩定的貸款增長。

溫拓思表示，香港區資產價格相對仍然強勁，會構成非利息收入方面最大來源。（梁鵬威攝）

睇好中國業務前景

溫拓思又稱，集團在中國區的財富管理收入有大增長，早前湖北省封城期間，當地居民仍在使用銀行服務包括儲蓄、投資等，故集團仍能在該省錄得創紀錄的收入，雖然渣打等外資銀行在內地分行遠比任何一間當地中資銀行少，但因渣打大量投資數碼銀行方面，數碼銀行的優勢正加強，缺少分行的劣勢正漸模糊。

他指，在大量借助集團在香港區的業務能力下，中國區業務有很光明的前途，大灣區倡議細節落實需時，香港的角色是金融中心、深圳的角色是製造及設計中心、廣州的角色可能是政治中心。集團加強在科技資源上的投放，早前增設大灣區行政總裁一職，由台灣區行政總裁林遠棟出任此職，林已搬到深圳工作，以集中處理大灣區的發展。集團在大灣區的部署正開始有回報，今年初有強勁的業績，部分原因是大灣區的業務表現。

溫拓思稱，集團在中國區的財富管理收入有大增長，分行數目少的劣勢隨着數碼銀行發展而模糊。（資料圖片）

香港區系統基建 料數年後全雲端作業

另外，渣打銀行早前發生客戶沒指示下資金自動轉賬投注戶口馬會事件，溫拓思回應指，香港區的系統基建過去4年已隨着集團投資而愈來愈穩定，集團亦有科技專才，全天候協助香港區的員工應對技術情況，而香港區的系統基建在數年後會完成全面更換，屆時會是全面雲端作業。

被問到集團裁員情況，溫拓思則表示，渣打正穩步地自動化及數碼化工序，人手有輕微下跌，需要的工種由文書性質，轉向處理數據、雲端服務程式、營銷、合規等高增值的工種，由於集團會繼續將工序自動化，未來仍會減少一些低增值的工種，增加高增值工種，但集團亦有培訓現職員工，以令他們能從事高增值的工種。透過線上課程，培訓一些正從事文書性質工作、但銀行認為需要的人才，讓他們能處理數據化、數碼化的工作。