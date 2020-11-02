渣打訪問｜溫拓思：倘拜登大勝　中美關係再明顯惡化機會較小

美國總統選舉當地時間11月3日舉行，全球關注。渣打集團 （2888）行政總裁溫拓思（Bill Winters）在香港出席業績記者會時，被問到集團如何「應對」選舉結果，他表示，若然特朗普成功連任，或會出現兩種情境：一是延續首屆總統任期時的管治作風，這會為世界帶來問題；二是，特朗普對華關係會有一定程度的重新參與，可能尋求中美之間遷就，又或有一些為了令商業繼續進行的和解情況出現，但中美關係亦不會回復到特朗普4年前上任總統前的狀況。

溫拓思續指，若拜登大勝特朗普成為總統，相信民主黨會訂立自己一條對華路線，雖然在美國人強烈支持下，拜登對華政策仍會維持較不友善的取態，但可能會有一定程度的參與而導致出現一種新的做生意方式，這對全球經濟有利。但如果拜登是在有爭議的情況下被宣布當選，這會帶來較大的不確定性，因為未知現任的特朗普政府在此過渡期間，會否在環球層面上製造更多問題。

溫拓思表示，集團正為上述四種情況準備應對，密切注視事態發展，而他個人認為若拜登當選，中美的緊張關係再明顯惡化的可能性較小。不過他亦指出，中美之間的貿易，佔集團收入的份額不大，反而是亞洲區內貿易、亞洲與中東、非洲之間貿易對集團而言更重要。

溫拓思表示，渣打正為大選結果可能出現的情況準備應對，密切注視事態發展。（梁鵬威攝）

相信香港全球金融中心地位穩固

中美角力的同時，外界關注渣打會如何避免落入美國就香港問題上實施制裁的對象名單，溫拓思指，目前集團應對制裁問題很有經驗。他稱2012年渣打的管控工作不足，導致被美國施以罰款，此後，集團已在監察交易、制裁篩選系統等方面作出大量投資，重申集團遵守業務地區的法律，若旗下有客戶被制裁，集團對制裁予以尊重，並按機制處理，盡量減少對客戶的影響。

中美關係持續緊張下，香港的金融中心地位將有何變化？溫拓思認為，香港至今仍是全球金融中心，正服務作為全球第二大經濟體的中國，地位穩固。「香港有很強的優勢，就是內地資金進出的大門，投資者數以十億計的錢流入香港，打算投資螞蟻集團IPO，可見這是資金匯聚的中心」。至於地區金融中心，他指日本東京、南韓首爾都很積極重新建立成為地區或全球金融中心的憑據，香港作為地區的金融中心將會面對很多競爭，但由於香港擁有堅實而可預測的商業法管治，而這至今是不受挑戰及無可置疑，且市場開放而貨幣自由兌換，故全球金融中心地位不會被取代。

溫拓思認為，香港全球金融中心地位穩固。 （梁鵬威攝）

被問到經歷新冠肺炎疫情後，渣打股價無望回到數年前水平。溫拓思相信，在一些處境下，銀行股價終會回復到賬面價值以上，隨着銀行將來回報持續地改善，中期而言，渣打股價會上升。他又說，雖然監管機構如何對待銀行帶來不確定性，疫情、地緣政治緊張關係終會過去，中美目前緊張的關係，亦終會回復到可控及可預計的水平。