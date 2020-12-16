加密貨幣熱潮再起，素以波動劇烈聞名的比特幣（Bitcoin），從3月谷底大幅反彈，今年一度貼近20,000美元，創下有史以來新高。市場分析認為，比特幣本輪升勢由機構投資者配置領軍，事緣美國重啟無限量寬，令股票、債券、房地產等資產漲至不合理程度，促使市場尋找另類資產（alternative asset），加之人們對央行的信任愈趨削弱，比特幣「去中心化、去政府化」的定位令升勢火上加油。

資料來源：CoinDesk提供（截止12月11日）

比特幣今年氣勢如虹，根據交易平台CoinDesk數據，比特幣近期一度逼近20,000美元，較3月時3,914美元的低位高出逾四倍，最新仍企近19,000美元水平。回望2017年12月，比特幣創下19,783美元的歷史高位，翌年泡沫即爆破，但不同於上次由散戶投機推動，本輪比特幣升勢主要由機構投資者進場所致。ARK Investment Management行政總裁Catherine Wood更大膽預測，若有更多機構投資者增加比特幣的資產配置比率，幣價可能高見40萬至50萬美元。

在美國納斯達克掛牌上市的商務智能軟件公司MicroStrategy，於今年8至9月合共買下價值4.25億美元的比特幣，成為首家配置比特幣的上市公司，被指有里程碑意義，這則新聞更登上了《華爾街日報》頭版，題目是《「現金是垃圾」，所以我們把4.25億美元投進比特幣吧》。這項創新的資產配置，引來其他公司仿傚。早在2018年推出比特幣買賣服務的美國電子錢包Square，今年10月進一步投資價值5,000萬美元的比特幣作為公司資產，Square在第三季業績報告中解釋：「加密貨幣是一種經濟賦權手段，並且與公司的宗旨保持一致。我們希望長期持有這項投資。」全球支付平台PayPal也在10月底宣布，明年起支援比特幣等加密貨幣在平台上的買賣、存款和交易，意味加密貨幣將逐步走向大眾化。

交銀國際董事總經理及研究部主管洪灝表示，若美元進入貶值周期，有利於中國市場和人民幣計價資產。

「印錢」引致 央行信用遭削弱

比特幣價格坐「過山車」，再逼近每枚20,000美元，難免教人問句「發生何事」？交銀國際董事總經理及研究部主管洪灝接受《香港01》訪問時表示，今年以來，股票、債券和房地產等傳統資產變得非常昂貴，考慮到各國央行「印錢」引發的通賬預期，債券的泡沫甚至比股票更大，因此大家都在找另類資產，除了黃金、貴金屬、大宗商品，比特幣便是沒有太多選擇下的其中之一。

洪灝又表示，若美元進入貶值周期，有利於中國市場和人民幣計價資產，此外，香港、新興市場、黃金和比特幣都會受益。他指，美國聯儲局資產負債表膨脹，影響所有資產類別，只是有些升得快，有些升得慢，而市場慢慢認識到比特幣這種非主流貨幣的作用，有別於中央銀行信用貨幣，「現在大部份中央銀行的信用都遭削弱，我不感出奇，大家都在找一些非主流應用的資產。」

加密貨幣交易所AAX行政總裁Thor Chan接受《香港01》訪問時指，機構投資者進場和比特幣進一步大眾化是本輪升浪的主因。（受訪者提供）

加密貨幣交易所AAX行政總裁Thor Chan接受《香港01》訪問時指，機構投資者進場和比特幣進一步大眾化是本輪升浪的主因。他指出，有別於2017年「首次代幣發行」（ICO）的熱潮，今年比特幣的投資氣氛相對理性，機構投資者進場更是對比特幣這項資產的認可，而他們買入的原因很可能基於看好資產的基本面、成交量及市場氣氛。

擴大市值 長遠解決流動性不足

話雖如此，比特幣仍擺脫不了波動性強的特性。今年3月疫情爆發時，比特幣價格一度由一萬美元以上的水平，急挫至不足4,000美元。Thor Chan指，疫情爆發初期，在流動性不足下，全球資產市場遭到拋售，股票、黃金和比特幣都一度出現「拆倉潮」，故價格在短時間內急瀉。

比特幣近日重上19,000美元水平後，一度因傳出美國收緊對加密貨幣的監管，價格在短短24小時內急挫3,000美元。Thor Chan認為，這主要是衝高回調，或是有「礦工」挖礦後囤貨，在高位時將大量比特幣轉移至交易所，令供應突然增加，短線推低幣價。但長遠而言，Thor Chan仍看好比特幣的未來發展，更相信其市值未來會升10至20倍。據CoinDesk資料顯示，比特幣逼近歷史高位後，市值逼近3,700億美元，一度超越全美市值最大的金融機構摩根大通。Thor Chan稱，只要比特幣整體市值持續擴大、繼續有新幣供應、持幣人數增加，將「蛋糕」分割得更細，便不容易讓貨源歸邊，正正可以解決大戶囤貨所帶來的流動性不足風險，並避免大戶拋售時將價格大幅「質低」。

不同於上次由散戶投機推動，本輪比特幣升勢主要由機構投資者進場所致。（路透社）

央行推數碼貨幣 反顯加密幣地位

全球央行積極推進數碼貨幣，令人思考比特幣等加密貨幣的地位會否因而受到影響。其實，兩種貨幣存在不少差異，以正在測試的數碼人民幣﹙內地稱「數字人民幣」﹚為例，中國央行仍然是貨幣的發行者，用戶註冊需要實名使用，而比特幣的產生則靠「掘礦」，用密碼技術來控制貨幣的產生和交易，並由區塊鏈記錄比特幣的所有交易歷史。洪灝認為，央行介入數碼貨幣反映了對加密貨幣技術，以及對加密貨幣作為交易媒介的一種認可，加密貨幣在未來世界有一席之地，肯定已成共識。

功能迥異 被喻「數字黃金」

洪灝說，與央行數碼貨幣不同，比特幣是一種去中心化、去政府化的資產。他以法定貨幣匯率為例，除了取決於不同國家的利率收益（yield spread）比較、經濟狀況等，更根本是反映國家之間信用的比較，而比特幣的價格則取決於社會群體的互相信任。

比特幣今年與黃金走勢類似，同樣具有稀有性質、避險和抗通賬功能，因而被喻為「數字黃金」，但實際上兩者是否一樣呢？洪灝說，黃金的供給量遠高於比特幣，且波動性較小，有儲存和儲值功能，而比特幣仍是一種交易性資產，有投機成份，就如房屋與房產股一樣，難以直接比較。

此外，有關於比特幣的應用場景，長久以來都引起討論，例如用比特幣取代現金支付等。現在，比特幣已較以往更大眾化，不但有商家願意接受比特幣付款，亦有比特幣的提款機等。不過，Thor Chan認為，比特幣的應用場景與多年前大致相同，一直可用作交易，但實際上仍不太適合廣泛應用，尤其是日常的買賣交易，原因是比特幣每刻的價值都相對波動，而且轉賬的時間長，每次交易轉賬的時間不下十分鐘，難作為即時交易之用。

香港數字資產交易所HKD.com創辦人兼行政總裁楊凱文稱，投資者主要透過網上平台、實體店及ATM機買賣加密貨幣，交易數量限制視乎平台而定，以該公司為例，購買或是銷售比特幣並沒有數量限制，若透過ATM機買賣加密貨幣，最低消費額為100港元。（受訪者提供）

成交升溫 業界籲注意風險

雖然應用上仍有限制，但比特幣炒風已很熾熱。目前全球有約400家交易平台，作為香港的交易平台商之一，香港數字資產交易所HKD.com創辦人兼行政總裁楊凱文稱，投資者主要透過網上平台、實體店及ATM機買賣加密貨幣，交易數量限制視乎平台而定，以該公司為例，購買或是銷售比特幣並沒有數量限制，若透過ATM機買賣加密貨幣，最低消費額為100港元。

對於本港投資加密貨幣的風氣，楊凱文稱，據行內統計，現時香港參與投資加密貨幣的人數在10萬至20萬之間，今年成交氣氛有升溫趨勢，但由於波動率極高，投資者不可忽視風險。楊凱文提醒，相對於其他資產，加密貨幣的價格波幅較大，投資者應衡量個人可承擔之風險。他又指出，投資者必須妥善管理電子錢包，設置一些高安全性的個人密碼，避免資料被黑客入侵，並要選擇可靠、高技術、具品牌及規模性的平台進行交易。

至於如何分散風險，加密貨幣交易商B2C2 Japan首席交易員Scott Weatherill提出，可以「月供」比特幣，定期買入固定數量，毋須在某價格一次過投放全數資金。這個方法除了分散風險之外，更有利投資者將「感情」抽離，回歸理性。不過，「月供」並非代表投資者能夠穩賺，只是將風險分散，亦未能將利潤最大化。倘若資產價格進入下跌周期，月供方式也可減少高位摸頂的損失，當價格低走回升，投資者亦能夠透過月供在低位吸納一定貨源，加強盈利基礎。

上文節錄自第244期《香港01》周報（2020年12月14日）《市場追逐另類資產 比特幣「去中心化」異軍再起》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

244期《香港01》周報精選內容：

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