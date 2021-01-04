2021展望｜搶先部署四大板塊　博立簡志健、晉達鄧嘉南訪談

2020年環球市場受盡新冠疫情蹂躪，但在各國大印銀紙下，股市仍然力保不失，個別板塊更屢創歷史新高。隨著疫苗面世，踏入2021年，投資者是時候提前部署，《香港01》訪問中原資產管理投資總監簡志健、晉達資產管理駐港大中華零售業務主管鄧嘉南，揀選明年可部署的四大精選板塊。

【板塊一：科網股】

恒生指數在2020年劇震，最低曾見21139點，高低波幅達8035點，全年埋單下跌958點，跑輸中美股市。單看恒指，會以為股市毫無寸進，但實情是資金早已「炒股不炒市」，受惠宅經濟概念，科網板塊在2020年大幅跑贏，而這板塊仍將是明年部署重點。

然而，中資互聯網巨頭年尾迎來痛擊，陷身反壟斷風暴，阿里巴巴（9988）成為了內地政府加強監管的對象，除因涉嫌壟斷被立案調查，旗下螞蟻集團亦被要求整改理財、消費信貸及保險等金融科技業務，回歸支付本源。

受反壟斷影響，俗稱「ATM」的阿里巴巴、騰訊（0700）、美團（3690）今年累計升幅降至12.3％、50.6%及189%，但較年內高位則下跌24.3％、9.8％及12％。簡志健表示，反壟斷影響大型科網企業的短期估值，中長線這些公司仍將是投資首選，但旗下基金不排除下調比重，轉投中小型新經濟股拼多多（美：PDD）、貝殼（美：BEKE）等。

反壟斷｜中原博立簡志健：轉戰中小型科網 拼多多受惠「九不得」

鄧嘉南亦指，「反壟斷」不限於中國，美國大型科網股「FANG」（Facebook、Amazon、Netflix、Google）亦長久被指壟斷市場。他說，疫情後，中國經濟無論在反彈速度和力度在全球都屬名列前茅，投資中國已是不可或缺不部分，電商、遊戲服務公司都屬可配置之列。

【板塊二：消費股】

另一長期增長主題是消費股，不少股票的估值已相當昂貴，如頤海國際（1579）最新市盈率達129倍、農夫山泉（9633）達112倍、新上市的藍月亮（6993）達75倍、盲盒概念的泡泡瑪特（9992）更高達202倍。

簡志健表示，看好餐飲、體育用品等內需股，當公司能做出品牌和差異化，亦可帶來好生意，差別是公司估值是否合適投資，他舉例，泡泡瑪特的盲盒概念其實並非新鮮事，「就算扭蛋、麥當勞換東西都算盲盒，有時公司可能不是贏在理念夠特別，只是贏在執行力」。

他說，物管股也是消費類別之一，下半年因多間物管公司上市集資，令市場供應大增，導致第4季該板塊表現也較差，不再出現「雞犬皆升」的現象，資金更傾向質素較佳的物管公司，如中原博立一直看好的碧桂園服務（6098），受惠姊妹公司碧桂園（2007）賣樓銷售為全國第一，帶動物管生意有保證，加上收購城衛公司，佈局城市服務等，都為其業務在板塊中有差異化。

鄧嘉南指，看好食品股和必須性消費股（consumer staples），配合內地對國際國內「雙循環」的策略，對外迎合全球化趨勢，同時，內需加速發展，靠國內生態環境可扶持本地企業。他又看好內險股的增長潛力，受惠中國長期發展，當內地富裕起來，健康及財富保障金融產品有需求，保險業仍有很大增長空間。

【板塊三：醫藥股】

2020年的新冠肺炎疫情，凸顯了醫藥行業的重要性，除了有份研發疫苗的藥股如康希諾生物（6185），今年新晉藍籌藥明生物（2269）因新冠項目帶來的額外收入利好，年內股價漲幅達到213％，是升幅最高藍籌，市值逼近4,200億港元。管理層曾經提及，假如新冠疫情長期持續，則新冠項目將為公司帶來持續收入，是名副其實的疫情受惠股。

簡志健指，博立旗下組合仍然持有藥明生物及藥明康德（2359），其中尤其看好藥明生物向全球擴展的策略，及擁有大分子生物藥發現及開發技術，由於大分子研發難度要高於小分子研發如化學藥，而未來世界發展將愈趨重視基因醫藥，他預期藥明生物會逐步拋離其他公司。

他又表示，市場現時傾向投資創新藥，如旗下組合持倉的PD-1龍頭信達生物（1801）和百濟神州（6160），早前因憂慮醫保大幅降價，影響短期氣氛，但最終降幅未如市場預期般劇烈，令股價回升，而組合長線仍會繼續持有；又看好研發投入較多、市場和產品分散的醫療器械公司如微創醫療（0853），該公司早前受累內地心臟支架的集採政策，市場降幅最高達九成，一度嚇怕市場，但料「最壞時刻」已過去，看好微創醫療過往研發投入高，旗下如微創心通、微創醫療機器人等產品，都有獨立融資上市能力，加上收入來源多元化，五成收入來自海外，能降低國策風險。

【板塊四：新能源】

2020年下半年最觸目板塊，怎少得電動車等新能源概念股，內地表明要加大應對氣候變化的力度，深進清潔能源轉型，另外，美國總統拜登上場後，預期會在氣候變化政策有更多著墨，重返《巴黎協定》等，預料新能源板塊在新一年仍將繼續跑出。

鄧嘉南認為，新能源板塊發展早年流於口號式，如今風力、太陽能等發電成本變得更便宜，開始成為市場願意投資的行業，認為這板塊僅處於上升周期的初段。

他列舉減碳主題的三大板塊，一是再生能源，所指的除了風力發電、太陽能、水力發電公司，亦留意這些發電公司價值鏈內的其他公司，如建廠所需的建材、器材等；二是電氣化進程，例如電動車相關的隔熱玻璃、鋰電池技術、感應器、軟件、芯片等；三是能源效益，如廢物處理及循環再用公司。

今年Tesla（美：TSLA）股價暴升，鄧嘉南指其股價飆升與其同時具備汽車、科技、減碳元素有關，惟參與減碳板塊未必是買電動車公司，亦可尋找價值鏈內相關機會，「好似蘋果手機賣得好，不一定要買蘋果股票，變相在新興大趨勢時，我們都可先行捕捉機會」，如電動車需要具備電池技術、感應器、無人駕駛的自動導航系統、軟件、零部件，才可以真正造成一架電動車。

新能源板塊中的光伏行業也備受市場關注，如福萊特（6865）和信義光能（0968）主力銷售的光伏玻璃，兩股年內漲幅達543％及278％。簡志健指，光伏板塊以往由國策導向，屬於周期性行業，但光伏行業近期出現轉捩點，因愈來愈多光伏發電廠不需政府補貼也能盈利，令行業增長能免於政策風險，「變相經營發電廠的故事不同了，預期建設更多太陽能電廠，帶動原材料如光伏玻璃需求，令行業由周期性變成增長型」。