港產IT人學攝影　從用傻瓜機到出相冊籌款　悟出「凡事不要強求」

撰文： 詹詠渝 最後更新日期： 2021-01-29 09:11

科網股熱炒，但本地老牌IT公司科聯（0046）股價表現平穩，未有受惠升浪。該公司創辦人兼主席、港產IT人吳長勝笑言，公司是做實業，無市夢率，但勝在持續賺錢，「我們唔會輸，但唔會發達！」

1998年已上市的科聯，主力向政府及大企業埋手，提供軟件系統開發服務，業務可謂已上軌道，吳長勝工餘也發展其他嗜好，由玩電腦到玩攝影，悟出不少道理︰最初學攝影時，常常想捕捉心目中理想的時刻，但快門多快都未必能捕捉最完美的一刻，「有時特登想影就未必影到，但不經意又會影到」。

吳長勝拍照追求構圖，光影、色彩的對比，將平凡的一刻化成不平凡的沙龍。（李澤彤攝）

婦「畫」夫「攝」 踏上攝影路

作為一間科網公司主席，攝影看上去與他風馬牛不相及。原來當初學攝影，是為了陪太太畫國畫；太太在畫鳥兒，他就在旁以傻瓜機「湊熱鬧」拍照。一開始追求拍攝很清晰的畫面，其後追求器材升級，有一段時間執著於捕捉雀鳥振翅起動、插水捕魚的一剎那「完美時刻」。但後期反而追求構圖，光影、色彩的對比，將平凡的一刻化成不平凡的沙龍。

吳長勝初期只集中於香港拍雀仔、蝴蝶、魚兒等，其後在香港已滿足不了他，慢慢愛上了旅遊攝影，相冊中不乏肯亞的動物大遷徙、南極的企鵝在雪中起舞。

相冊中不乏肯亞的動物大遷徙、南極的企鵝在雪中起舞。（相冊截圖）

攝影另類助公司管治

平日工作可以用日理萬機來形容，但吳長勝卻強調「Work life balance」，笑言自己已過了工作狂的年紀。加上，作為公司主席，主要工作是訂立發展的大方向，故多角度思考十分重要。雖然不能常常請假去旅行拍照，但有時會在出國開會時，「偷時間」出外拍照。他指攝影亦訓練了他的耐性及多角度思考，對公司管治亦有一定幫助。

初期只集中於香港拍雀仔、蝴蝶、魚兒等。（相冊截圖）

多年來，吳長勝儲落不少作品，故萌生了出相冊與大眾分享美照的念頭。剛好乳癌基金會其中一個管治委員會的委員在旅遊時得知他想出相冊，就膽粗粗問他可否合作推出相冊作慈善用途，吳長勝聽罷覺得很有意義，故一口答應了為乳癌基金會15周年推出相冊，還特地抽時間到乳癌基金會九龍總部為康復者拍攝。

今次相集以《Perfect Moment》為名，除了因吳長勝對拍攝完美一刻有一番體會，還認為女士就算患病都可以擁有自己的完美一刻。「女士患上這個病都是不幸，有時換個角度想，在其它範疇找到perfect moment，或者可以放低這件不幸的事」。