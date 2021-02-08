專訪｜港人疫下支付模式轉變　Visa港澳區一姐：每次逆境都是契機

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-02-08 08:29

過往市民外出購物和吃飯，多會使用現金付款。但隨著新冠肺炎疫情肆虐，為了降低痛毒傳播風險，人們減少使用現金，電子支付逐漸成為主流。

Visa香港及澳門區董事總經理史美琪（Maaike Steinebach）接受《香港01》專訪時說，疫情令香港更快邁向無現金社會，在去年使用信用卡及扣帳卡（Debit card）已是市民最常用的付款方式。隨著電子支付愈趨普及，未來開放數據和數據保護將會更重要，企業可以透過數據共享來分析客人的需求，創造更佳的服務體驗；另一方面，也要保護好用戶支付數據，讓人們的資金可以安全和有效率地流動。

疫情推動無現金消費模式，根據Visa去年12月發表的研究報告，有41%受訪者表示可以在一周或更長時間內不使用現金，按年上升了8個百分點；有25%受訪者認為3年內有可能踏入無現金時代，按年上揚6個百分點。過半受訪者認為無現金社會最大的好處是「方便」及「更衛生」。

史美琪坦言香港人非常重視衛生，有不少人更把非接觸式支付，視為商店提供的其中一個重要安全措施。如商家沒有提供這個付款方式，他們可能不會在該店購物。「儘管香港無法完全達至無現金社會，但我們已發現人們支付模式正發生巨大轉變。」

去年6月，Visa宣布為亞太區1,000萬間中小企業提供支援，公司並有協助香港的中小企捕捉網購商機。（受訪者提供圖片）

經濟差 市民大多買生活必需品

同時，環球經濟轉差，人們消費時也更加審慎。史美琪稱目前人們總體消費支出較以往略有下降，他們傾向購買食品和雜貨等生活必需品。另外，因大眾需要「居家抗疫」，盡量避免外出，他們會在家烹飪，也會花錢裝修家居以及更換電器產品。「不少僱主讓員工在家工作，我們也有發現打印機、筆記本電腦和枱燈等辦公設備銷售量錄得升幅。」她續道以往旅遊是大眾重大的支出，惟因目前世界各地仍未向對通關，使酒店住宿和旅遊業受到沉重打擊。不過，凡事總有兩面，正正因為人們無法出國消費，這股「購買力」便流到網購市場，令不少網購平台成為逆市奇葩。

對於今年環球經濟走勢，史美琪笑稱自己沒有水晶球，「現時經濟也不單單是經濟，還受到地緣政治風險影響，過去數月發生太多事情！」故她很難預測到經濟復蘇情況，但相信短期內人們將無法重回疫情前的生活，未來前路仍然較為艱難，在各國經濟低迷之下，加上旅遊及商務往返仍要暫停，估計不同國家都會先專注搞好本土或氣泡地區的經濟。「黑暗隧道中總會有曙光，可能需要12個月才能走出這條隧道，也可能需要24個月，最重要是保持身體健康，並與家人及朋友一起面對逆境。」

她指自己會把每次逆境視作重新思考的契機，審視自身的工作、人際關係、個人健康及成長，花更多的時間照顧及裝備好自己，其後便能化危為機，渡過不同的逆境。

Visa香港及澳門區董事總經理史美琪（右一）表示，自己經歷2008年金融海嘯那段日子時，仍時刻保持正面心態，在黑暗中尋找希望（To find that silver lining）。（受訪者提供圖片）

擬設立彈性工作時間

疫情推動在家工作成為趨勢，史美琪透露公司未來將會調整工作模式，讓員工可以按照自己的需求，轉為遙距工作，並會考慮設立彈性工作時間，「每個人的家庭環境及工作方式不一，我提倡為員工提供更靈活的工作方式，這樣員工便會更加快樂和積極，未來Visa的部分員工會在辦公室工作，部分員工則會在家工作」，公司暫未決定會否削減辦公室面積，但將計劃重新設計辦公室，設立更多協作空間。

早前Whatsapp要求用戶同意把帳號內的個人資料與Facebook共享，掀起用戶不信任風波，並引發社交移民潮。史美琪認為這顯示人們對個人私隱十分關注，在網絡世界中，人們每一個行為都創造了數字足跡（digital footprint），而在電子支付領域中，更會涉及不少敏感資料。為了保護客戶利益，所有在Visa內的數據都是匿名數據，公司會把資料中的名字、年齡、性別等敏感個人訊息剝離，「最重要是要分清楚那些數據是人們願意共享，亦要就將來如何使用這些數據訂立明確指引。」