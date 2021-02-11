電子利是｜ 一文看清銀行獎賞優惠　四行齊推8888元現金抽獎

撰文： 胡學能 韋穎芝 最後更新日期： 2021-02-11 15:22

社交距離措施繼續維持下，今個新春佳節，多間銀行配合金管局鼓勵市民使用電子支付方法派利是，推出推廣計劃，普遍大玩8,888現金大抽獎，認真吸睛！除現金抽獎外，更有百佳現金劵、foodpanda消費額及yuu積分等其他優惠大獎，可謂全城齊賀新春。《香港01》綜合傳統銀行、虛擬銀行及八達通的推廣計劃詳情，供讀者一文睇清各行安排。

金管局今年鼓勵市民使用電子支付方法派利是。（金管局Facebook）

傳統銀行大推好意頭現金抽獎

為配合現時防疫措施，各大行紛紛推出電子利是，中銀香港（2388）、渣打銀行（2888）、恒生銀行（0011）和花旗銀行都推出好意頭8,888元現金抽獎，全部是透過手機APP參加，名額分別為10名、5名、8名和2名。

除8,888元獎賞外，花旗、渣打及恒生「加碼」抽獎賀新年。花旗銀行同時推出名額30名的888元抽獎，只要用手機「派利是」功能，由2021年2月初至2月28日，成功於Citi Mobile® App按「Get More」登記參加「Citi派利是大抽獎」，並於2月內發送兩封電子利是，即可參加，優惠吸引度可謂冠絕全城。

渣打銀行表示，只要用SC Pay「轉數快」轉賬，包括派「e利是」，並同時分享SC Pay貼圖，可自動參加大抽獎，當中包括名額1,000份的188元現金獎。

花旗銀行今年再推出手機「派利是」功能。（機構提供）

恒生銀行則表示，客戶由2021年2月12日至3月12日期間，以「轉數快」派「e-利是」、新登記「轉數快」、或推薦朋友參加活動，即可於H A R O WhatsApp上領取財神利是一封進行抽獎，分別是名額80名的香港喜來登酒店1,688元餐飲電子現金券、名額8,800名的Paul Lafayet38元電子現金券。

滙豐派現金券 包括百佳、喜來登、foodpanda

除了現金抽獎「玩法」外，也有送現金券或消費額等。滙豐銀行表示客戶經PayMe派利是並標籤#superstart，可獲1次抽獎機會，有機會贏取6,000「獎賞錢」、foodpanda3,600元消費額、百佳超級市場6,000元現金券或HKTaxi3,600元消費額，每名客戶最多可獲10次抽獎機會。

滙豐銀行客戶經PayMe派利是並標籤#superstart，可獲抽獎機會。（機構提供）

另外，銀彈攻勢外，個別銀行「講心唔講金」。例如工銀亞洲於WeChat Pay HK首度推出專屬電子利是，由2021年2月4日起至2021年2月28日（包括最後一日），WeChat Pay HK用戶透過WeChat Pay HK「發利是」功能，在派利是頁面輸入利是金額、寫上祝福語並點擊「放錢到利是」後，便可選擇以工銀亞洲專屬電子利是向親友派發利是。

上海商業銀行的「上商支付」手機應用程式增設電子利是功能，客戶可透過轉數快，向親朋好友派發電子利是，可自設祝福字句，收利是者可收到電子利是動畫效果。

虛銀App「還原」體驗 可「派」雙封利是

8間虛擬銀行去年陸續開業，當中部分今年推出電子利是功能應市。

ZA Bank推出「牛年任務送『金牛』」活動，由2021年2月10日起至2月28日，用戶經ZA Bank App派過利是，有機會贏取1,000港元現金。該行用戶可選擇不同面值的「鈔票」圖案，按著心水銀碼的「鈔票」，就可逐一把「鈔票」拉入利是封，完成入利是過程。用戶可在入利是的過程中選擇「好事成雙」，就可向親友派雙封利是。此外，用戶可自選利是封，入好鈔票、核對銀碼後，用戶可自選不同造型的利是封和祝福語。親友收到電子利是後按一下封口貼紙，會打開利是看到「鈔票」。

另一虛銀livi bank則表示，livi在原有手機應用程式新增「數碼利是」功能，由2月8日起至2月28日，客戶只需使用livi手機應用程式的「轉數快」功能（FPS）轉帳一次或以上，即會自動參加一次性抽獎，有機會贏取高達100萬yuu積分。100萬yuu積分大獎的得獎名額共8個，另分別有10位及80位幸運兒可贏得50萬及8,000 yuu積分。

Mox Bank表示，客戶可在Mox app內使用祝福賀詞以便派發電子利是。

收八達通「e 利是」後可存入八達通卡

八達通推出八達通銀包「e 利是」功能，由2021年2月12日至3月12日期間，用戶可派發「e 利是」予八達通銀包的親戚朋友，仍可透過發送自訂金額、數量的「e 利是」電子連結予親友。親友家長在收到「e 利是」後，可透過八達通銀包直接嘟入小朋友的八達通卡，令未能親身拜年的小朋友可遙距逗「e 利是」。

首20,000名已設立轉數快銀行自動轉賬的八達通銀包用戶，如成功派發「e 利是」給20位用戶累計達300元，每位可獲贈38元「e 利是」獎賞；成功派給40位用戶累計達600元，每位可獲贈88元「e 利是」獎賞。