3月展望│恒指重上兩萬九　關焯照：恒指守50天線可續持貨

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-03-01 11:52

美國10年期國債孳息率上周一度突破1.6厘，觸發市場大震盪，恒指上周五跌逾千點並失守29000關口。如今美債息回落至1.4厘水平，港股初步回穩，今反彈重上29000關口，最新報29336點，升356點。

上周五納指回穩，收升約0.6%，現時亞洲時段，納指期貨再升1.1%，帶動香港科技股回穩，騰訊（0700）升3.3%，美團（3690）升5.4%，京東（9618）升2.4%，小米（1810）升2.4%。

關焯照：恒指宜守50天線

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照接受訪問時表示，上周美債息抽升令股市受壓，目前美債息由1.6厘降回1.4厘，意味沽空美債的投資者進行平倉和重回債市，預料債息料在1.4厘水平橫行，恒指則宜守50天線，要視乎大價股如騰訊、美團、港交所（0388）等能否回穩，「科技股早前升幅太多，但現時最多都是有反彈無升幅，料仍要一段時間調整和整固。」

問及現時是否仍是牛市，關焯照表示，「我不會說現時是否仍處牛市，但會以50天線作為標準，恒指如果2日明顯跌穿50天線的話，便會完全減持，不過即使能守其上，預料恒指反彈至3萬點亦會有阻力。」他指，後市要留意業績期、中國兩會、疫情變化等因素。

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照預料美債息料在1.4厘水平橫行，而恒指則宜守50天線。（資料圖片）

北水3日狠沽港交所75億元

年初，北水以勢不可擋的姿態流入港股，每日淨流入逾百億元，惟上周北水終錄得淨流出。據Wind數據顯示，2月24日和26日分別錄得淨流出199.6億元和75.95億元，兩日合共淨流出275.55億元，而2月24日當日更錄得歷史最大淨流出紀錄。上周累計淨流出126.9億元，是今年北水首周逃離港股。

港交所失守500元，上周大跌16.5%，報473.2元，創1個月新低。財政司司長陳茂波將在立法會宣讀財政預算案，將股票印花稅增加3成，由現時買賣雙方各付0.1%，上調到0.13%，措施亦有待立法會通過，預計8月實施。北水自上周三開始，分別淨沽出港交所40.4億元、7.8億元和27.1億元，三日合共淨流走75.3億元。

至於公用股成上周資金避風港，中電、領展（0823）、電能（0006）、港鐵（0066）逆市上升，上周分別累升4.8%、4.4%、3.5%及3%。

上周北水累計淨流出126.9億元，是今年北水首周逃離港股，並連續3日狠沽港交所75億元（資料圖片/江智騫攝）

舊經濟股有運行

資金由高估值股份轉至低估值股份，科技股捱沽，轉投本地地產、濠賭、保險股等等，公用股亦受惠市況波動而獲資金追入避難。關焯照指，現時由金融股力撑，舊經濟股相對較為安全，特別可吼擁有復甦概念和高息且有少少增長的股份，如中電（0002）、粵海（0270）等。

另外，內房股上周逆市上升。中國多地將推行住宅用地「集中供地」，實行「兩集中」新規，一是集中發布出讓公告，二是集中組織出讓活動，一年最多3次，有利上市房企拿地。

交銀國際董事（房地產研究）謝騏聰接受訪問時表示，集中公布和拍賣項目利好上市內房公司，尤好龍頭企業，因為內房搶地要集中次數，大型內房現金充裕，論財力和資源，完勝小型房企，拍賣好地段時，大房企佔盡優勢。

去年大多內房均能完成銷售目標，而今年1月內房表現出色，據克而瑞研究中心數據，首100強內房企業銷售按年升7成。同時，在農曆新年檔期，中國房地產銷售延續火熱。高盛指，今年農曆新年期間（2月8日至21日）超過30個城市的新屋銷售相較2019年同期升39%（由於2020年新冠肺炎爆發，其銷售數字不可比擬），一、二線城市分別升53%和29%，三、四線城市錄得按年升44%。

此外，內房股息高，多數房企股息均在5厘以上。高盛預計，內房整體行業2020股息率料達6.6厘，今、明年股息率更達8.1厘和9.1厘，較現時美國及中國10年國債孳息率的約1.4厘和3.3厘水平為高，屬吸引水平。而整體內房股市盈率約處5.8倍左右，高盛預計，今、明年內房預測市盈率為4.9倍和4.3倍，估值便宜。

星展銀行（香港）研究部中國房地產業分析主管王丹估計，今年內房企業銷售目標增長10至15%，由於受「三條紅線」所限，所以銷售目標不會太積極。目前內房行業股息的回報高於債券，預料部份資金會由債市轉為股市，而內房股的估值已處於歷史低位，受惠於人民幣升值、北水資金、及預期資金將由新經濟股轉回舊經濟股等因素，相信會為內房股股價帶來正面作用，內房估值有修復空間。

交銀國際董事（房地產研究）謝騏聰接受訪問時表示，中國多地將推行住宅用地「集中供地」，實行「兩集中」新規，有利上市房企拿地。（資料圖片）

中長線港股仍可向好

現時債息回落，緩減大市沽壓。加上，中國兩會將於3月4至5日舉行，A股即將進入維穩行情，對港股亦有望回穩。

中線上看，新冠疫苗效用高，市場看好經濟復甦。以色列一項大型實測研究顯示，美國輝瑞和德國BioNTech共同研發的新型冠狀病毒疫苗不但保護力高，且對16歲以上所有年齡層都有效，包括60歲以上年長族群，16歲以上所有年齡層的受測者保護力可達94%。同時，美國聯儲局重申寬鬆政策不改，而據彭博報道，美國總統拜登的1.9萬億美元刺激方案亦已獲眾議院足夠票數通過，預期可在3月中前過關。

至於港股仍受惠中概股回歸，百度（美：BIDU）、攜程（美：TCOM）、嗶哩嗶哩（美：BILI）等均有傳赴港作第二上市，當消息落實，亦有助提振市場氣氛。

短線上，港股受美債息急升、中美股市轉差、基金出貨等因素打擊而受壓，然而，中長期而言，市場對經濟復甦的本質未改、中概股回歸作第二上市、中國兩會等因素，股市回穩後可再上試3萬關。